نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاستعلام عن فاتورة المياه برقم الحساب في الشركة الوطنية في المقال التالي
عمر شويل - جدة كيفية الاستعلام عن فاتورة المياه ، وفرت شركة المياه الوطنية السعودية خدمة الاستعلام عن فاتورة المياه عن طريق النت بكل سهوله سواء عن طريق رقم الحساب أو عن طريق رقم الهوية، لان هذه الخدمة يحتاج إليها الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية التي جعلت الأمر سهل دون الذهاب إلى فروع الشركة في المملكة، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على كيفية الاستعلام عن فاتورة المياه ، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .
كيفية الاستعلام عن فاتورة المياه برقم الحساب
يجب أن يكون لديك رقم حساب لكي تتمكن من الاستعلام عن فاتورة المياه عن طريق الموقع الرسمي لشركة المياه الوطنية عن طريق النت بكل سهوله عن طريق إتباع تلك الخطوات السهلة والبسيطة والخطوات كالاتي :
- قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لشركة المياه الوطنية عن طريق النت .
- ثم أنقر على تسجيل الدخول .
- قم بكتابة البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح .
- بعد كتابة بياناتك قم بإرفاق صورة العداد وصك الملكية .
- قم بالنقر على خيار الخدمات الإلكترونية التي تقدمها شركة المياه الوطنية .
- سوف يظهر لك الكثير من الخدمات المجانية أختر منها خيار ( الاستعلام عن فاتورة المياه ) .
- بعد ذلك قم بكتابة رقم الحساب وكتابة رمز التأكيد بشكل صحيح .
- سوف يظهر لك جميع البيانات والتفاصيل الخاصة بفاتورة المياه الخاصة بك .
كيفية الاستعلام عن فاتورة المياه برقم الهوية
يمكن لجميع الراغبين في الاستعلام عن فاتورة المياه برقم الهوية بكل سهوله عن طريق الموقع الرسمي لشركة المياه الوطنية في السعودية عن طريق النت بكل سهوله ما عليك سوي إتباع تلك الخطوات البسيطة وها هي الخطوات .
- قم بالدخول إلي الموقع الرسمي لشركة المياه الوطنية .
- يمكنك فتح حساب جديد إذا لم يكن لديك حساب أضغط على خيار إنشاء حساب .
- في حالة وجود حساب سابق على الموقع قم بكتابة رقم الهوية الوطنية الخاصة بك، وكتابة رمز التأكيد بشكل صحيح .
- ثم أنقر على تسجيل الدخول .
- سوف يظهر لك جميع البيانات والتفاصيل الخاصة بفاتورة المياه الخاصة بالمستعلم .
- كما يمكنك سداد قيمة الفاتورة إلكترونيا بكل سهوله دون الحاجة للذهاب إلى فرع الشركة .
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