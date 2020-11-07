نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط قرض بنك الاهلي للمواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط قرض بنك الاهلي، والذي يعتبر احد اهم القروض الشخصية المقدمة من البنك الاهلى التجاري لكل من المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، والتمويل الشخصي احد التمويلات التي يحتاجها الفرد لمساعدتهم على الأعباء المعيشية، ومن خلال قروض البنك الأهلي السعودي يمكن عمل مشاريع صغيره لهؤلاء الأشخاص، ويعتبر تمويل شخصي البنك الاهلى موافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ولا يخالفها تماما، و شروط البنك الاهلى لتمويل المشاريع الصغيرة سوف نتعرف عليها من خلال هذه المقالة، وأيضا شروط قروض البنك الاهلى والذي دائما ما يتم البحث عن هذه الشروط من قبل الراغبين في الحصول على هذه القروض.

شروط قرض بنك الاهلي

يقدم البنك الاهلى التجاري تمويل شخصي للمواطنين السعوديين والمقيمين بالمملكة، وتقدم وفقا لعدد من الشروط التي وضعها البنك والتي لابد أن تنطبق على مقدم طلب الحصول على تمويل شخصي بدون تحويل راتب، ويتم دفع رسوم إدارية بنسبة واحد في المائه من إجمالي القرض، على أن تكون المصروفات الإدارية للعميل لا تتجاوز 5000 ريال سعودي، وسوف نعرض مع شروط قرض بنك الاهلى اجرائات التقديم على قروض بنك الاهلى.

شروط الحصول على قروض البنك الاهلى

أن يكون مقدم الطلب للحصول على تمويل شخصي من البنك الاهلى، يعمل في احد المصالح الحكومية أو الخاصة بالسعودية.

أن يكون الراتب الخاص بمقدم الطلب لا يقل عن 3000 ريال سعودي للمواطن، أما غير المواطن فلا يقل راتبه عن 4000 ريال سعودي.

عمر المتقدم لا يقل عن 18 عام، ولا يريد عن 60 عام عند تسديد اخر قسط.

عمر مقدم الطلب الغير سعودي لا يقل عن 22 عام ولا يزيد عن 60 عام.

اجرائات التقديم على تمويل شخصي من البنك الاهلى

ملئ النموذج الخاص بطلب الحصول على قرض شخصي من البنك الأهلي التجاري. تقدم نسخة من بطاقة الرقم القومى للمواطنين السعوديين أو صورة الإقامة للوافدين. تقديم خطاب رسمي معتمد من جهة العمل التي يعمل بها مقدم الطلب به الوظيفة والراتب الشهرى وتاريخ بدا الوظيفة.

دائما ما يقوم البنك الاهلى السعودي بتقديم عدد من الخدمات المصرفية، ومنها تمويل شخصي بدون تحويل راتب وأيضا يقدم رقم البنك الاهلى للتمويل الشخصي، وكما وضحنا من اجل الحصول على هذه القروض فقد وضع البنك شروط قرض بنك الاهلى.