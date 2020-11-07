نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن تغيب وافد hrsd.gov.sa للتعرف على حالة الموظف الوافد بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن تغيب وافد من الخدمات التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حيث أنه تماشيًا مع سياسة المملكة العربية السعودية التي تسير بخطى سريعة نحو الرقمنة، يقدم مكتب العمل خدمة الاستعلام عن موظف وافد، والتي يتم توفيرها بشكل إلكتروني دون تحمل عبء ومشقة الذهاب إلى أي من مكاتب العمل المنتشرة في جميع أرجاء المملكة، كما يمكن من خلال البوابة الاستعلام عن اسم الكفيل برقم الإقامة ويستطيع الوافد معرفة كافة التفاصيل عن إقامته وكفالته، وأيضًا الاستعلام عن بلاغ الهروب برقم الإقامة أو الاستعلام عن خدمات مكتب العمل 1442، وإجراء إصدار رخصة عمل وافد.

استعلام عن تغيب وافد

يمكن للعامل أو الكفيل السعودي الاستعلام عن وافد في المملكة العربية السعودية من خلال الخدمة التي يقدمها مكتب العمل، وذلك من خلال إتباع عدة خطوات سهلة وبسيطة، وهذه الخطوات هي:

يجب أولًا على المستخدم الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

يقوم المستخدم باختيار الخدمة الإلكترونية التي يرغب في الاستعلام عن تفاصيلها ” الاستعلام عن وافد”، ثم يقوم المستخدم بالضغط على خدمة الاستعلام عن موظف وافد الموجودة أسفل الصفحة.

بعد الدخول يقوم المستخدم بملء كافة البيانات المطلوب ملئها ومنها، رقم إقامة الوافد، أو رقم الحدود، أو رقم الجواز، وكتابة جنسية الوافد الذي يتم الاستعلام عنه.

بعد تعبئة البيانات وملئها بدقة، على المستخدم كتابة رمز التحقق، ثم يقوم بالضغط على كلمة بحث

بعد إتمام هذه الخطوات بنجاح، تظهر للمستخدم جميع بيانات الوافد المستعلم عنه.

الاستعلام عن موظف وافد مكتب العمل

تتضمن المعلومات الخاصة بالوافد المستعلم عنه ما يلي: