طريقة التسجيل في الأهلي إي كورب 1442 خطوات فتح حساب جاري AlahlieCorp

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عمر شويل - جدة طريقة التسجيل في الأهلي إي كورب موبايل 1442سهلة وبسيطة عبر موقع البنك الأهلي التجاري NCB، والذي يتضمن الموقع الالكتروني خصائص ومزايا عديدة متضمنة خدمات الأفراد المصرفية الإلكترونية المتعددة، وكذلك خدمات مصرفية الشركات، حيث تحرص المملكة العربية السعودية دائماً على إعداد برامج متطورة بهدف تحقيق رؤية المملكة لعام 2030، ولذلك وفرت المملكة خدمة الأهلي إي كورب التي تهدف إلى تعزيز القطاع المالي، وتنمية الاقتصاد بالمملكة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون المالي بين القطاع العام والخاص بهدف رفع مستوى الخدمات الاستثمارية، وغير ذلك مصارف كثيرة في المملكة تقدم خدمات رقمية سهلة وبسيطة.

طريقة التسجيل في الأهلي إي كورب 1442

يقدم البنك الأهلي كثير من الخدمات ووسائل الاتصال المباشرة منها رقم هاتف الأهلي المصرفي، ومن خلال الدخول على موقع البنك الأهلي NCB، تجد أيقونة التسجيل أو الدخول على حسابك المسجل من قبل، والذي يتطلب:

الضغط على أيقونة تسجيل

يحولك إلى صفحة التسجيل في خدمة الأهلي إي كورب

وتتطلب وضع رقم الحساب

ثم التأشير على الموافقة لشروط وأحكام الأهلي أي كورب

ويمكن التسجيل عن طريق تطبيق الأهلي اي كورب

ثم زر تأكيد كما بالصور

نموذج المستخدم الأهلي اي كورب

نقدم لكم نموذج التسجيل في خدمة الأهلي إي كورب وتحميل نموذج المستخدم Pdf، من الرابط السابق، وما تتضمنه من بيانات مطلوب تدوينه لتقديم نموذج تسجيل في الخدمة للموبايل كذلك.

ومن خلال موقع ثقفني المهتم بالشأن السعودي والخدمات للمواطنين والقيمين فقد سبق وأوضخنا خطوات التسجيل في مصرف الراجحي، وبيان كيفية الحصول على قرض شخصي بدون كفيل للمقيمين، وليس الراجحي فقط فتجد مقالات تخص بنك الجزيرة اون لاين، ولابد من القيام بالتسجيل في العنوان الوطني ومنصة أبشر لتوثيق الحسابات بالبنوك بالمنصة.

خطوات تقديم طلب للاشتراك في البنك الأهلي التجاري

توفر خدمة إي كروب لجميع عملاء البنك سهولة الوصول إلى الحسابات البنكية والمصرفية الخاصة بهم، وإجراء كافة التعاملات المالية بشكل سهل وسريع، ويُمكن طلب الخدمة عن طريق الدخول على الرابط الخاص بخدمة إي كروب، ثم الضغط على زر التسجيل، وإدخال رقم السجل التجاري، ورقم بطاقة الصراف الآلي، والرقم السري، ثم الاشتراك في الخدمة، ورابط الاشتراك هو

مميزات الأهلي أي كورب

يُمكن من خلال خدمة أي كورب الاستعلام عن عدد كبير من الخدمات، والحصول عليها دون جهد أو تعب، ومن هذه الخدمات:

إمكانية رصد الحسابات الخاصة بالعميل

إدارة النظام ونقاط البيع وصناديق الاستثمار

الاستعلام عن كافة المعاملات المالية والحساب الجاري وحساب القروض، وحساب نقاط البيع الإلكتروني.

القيام بكافة المعاملات المصرفية عبر الحساب الخاص بالشركة بدون الذهاب إلى أحد فروع البنك.

تسهيل إدارة الحسابات الخاصة بالشركات بكل سهولة ويسر

وتساعد خدمة أي كروب أيضاً على تنفيذ بعض الدفعات الإلكترونية مثل الدفعات المحلية والخارجية والتجارية

كما تساعد أيضاً على إجراء كافة العمليات الخاصة بالتداول والنقد وعمليات الخزينة وذلك بشكل سهل ومرن

بالإضافة إلى إمكانية معالجة جميع العمليات البنكية بشكل فوري

ومن أهم مميزات هذه الخدمة أنها تتيح للعميل إمكانية تسديد الرسوم الخاصة ببعض الخدمات الحكومية مثل رسوم الجوازات والمخالفات المرورية، وغيرها من رسوم الإقامة.

استخدام خدمة الأهلي اون لاين

الدخول إلى الخدمة سهل للاستفادة من المزايا الأمنية التي تحكم طريقة الدخول إلى الحسابات والمعاملات، وتمكن المحولين من الاطلاع على الحساب والقيام بالخدمات المتاحة على النظام، وتقدم ميزات أمنية لحماية الرموز السرية وفق أحدث تكنولوجيا أنظمة التشفير، وفق منظومة أمان لجميع الحسابات.