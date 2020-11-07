نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي يصل الي 100 ألف ريال بأقل راتب لجميع السعوديين والمقيمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي يصل الي 100 ألف ريال بأقل راتب لجميع السعوديين والمقيمين؛ حيث تقدم شركة تسهيل التمويلية تمويل شخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب الشهري وبهامش ربح ثابت لجميع المواطنين السعوديين والمقيمين داخل أراضي المملكة العربية السعودي، حيث يبدأ التمويل الشخصي من مبلغ 15 ألف ريال سعودي حتي يصل الي 100 ألف ريال سعودي كحد أقصي للتمويل، وأهم ما يميز ذلك التمويل أنه تمويل إسلامي وخاضع لأحكام وقوانين الشريعة الإسلامية، وقد تتم الموافقة سريعاً وفورياً بعد توافق الشروط والأحكام المحددة وبإجراءات سهلة ومريحة للعميل سواء من المواطنين السعوديين أو المقيمين بالمملكة. مزايا التمويل الشخصي المقدم من برنامج تسهيل للتمويل تمويل شخصي يتوافق مع قوانين وأحكام الشريعة الإسلامية وتابع لمؤسسة النقد العربي. تمويل شخصي بدون كفيل وبدون ضامن. تمويل شخصي سريع بدون تحويل الراتب الشهري. تتم الموافقة فورياً بعد توافق الحكام والشروط. تمويل شخصي متاح لجميع المواطنين السعوديين والمقيميين داخل أراضي المملكة العربية السعودية الذين تتوافر فيهم الشروط. تمويل شخصي بهامش ربح ثابت. تمويل شخصي يبدأ من 15 ألف ريال سعودي كحد أدني للتمويل حتي يصل الي 100 ألف ريال سعودي كحد أقصي. تتوافر طرق عديدة للسداد وبأقساط مجدولة علي مدة تصل الي 5 سنوات أي 60 شهراً. يتوافر التمويل علي إجراءات سهلة ومريحة للعميل. شروط الحصول علي التمويل الشخصي للعاملين في القطاع العام أو القطاع الخاص أن ينحصر عمر العميل ما بين 23 عاماً كحد أدني و 25 عاماً كحد أقصي، وألا تقل مدة خدمة العمل عن عاماً كاملاً للمواطن السعودي. أن ينحصر عمر العميل ما بين 25 عاماً كحد أدني و 60 عاماً كحد أقصي للمقيم، وألا تقل مدة العمل عن سنة كاملة للمقيم و 3 شهور للسعودي. ألا يقل الراتب عن 5 ألالاف ريال سعودي للمواطن السعودي، و8 ألالاف ريال سعودي للمقيم داخل المملكة العربية السعودية. أن يكون الشخص المتقدم يعمل لدي جهة معتمدة لشركة تسهيل للتمويل. إذا كان العميل متقاعد، فيشترط ألا يزيد عمره عن 65 عاماً، ولا يقل الراتب عن 5 ألالاف ريال سعودي، كما يشترط أن يكون مشترك لدي برنامج التقاعد للمؤسسة العامة أو مؤسسة التقاعد.

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