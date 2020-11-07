نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على شروط نقل كفالة سائق خاص 2021 وكل تفاصيلها في المقال التالي

عمر شويل - جدة يلجأ الكثير من الأشخاص العاملين بمهنة سائق خاص بالمملكة العربية السعودية، بإجراء محاولة نقل كفالة سائق خاص إلى كفيل آخر، وهذا لعدة أسباب منها تأخير الكفيل في القيام بإجراءات تجديد الإقامة في الموعد المحدد لذلك، أو في حالة التأخير في دفع الراتب الشهري للسائق لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، ولهذا سوف نقوم من خلال هذا المقال التالي بتوضيح كيفية نقل كفالة سائق خاص 2021 بالمملكة العربية السعودية.

نقل كفالة سائق خاص 2021 في أبشر

يمكن نقل كفالة سائق خاص في المملكة العربية السعودية من خلال منصة أبشر الإلكترونية.

حيث يتم الدخول على الرابط الخاص بموقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية. وبعد ذلك يتم الدخول على خانة الأفراد وبعد ذلك قم بكتابة جميع البيانات المطلوبة من حيث رمز التحقق المرئي ورقم الهوية الوطنية والإسم وكلمة المرور الخاصة. وبعدها يتم تسجيل الدخول على الموقع. وبعد ذلك يتم الضغط على خانة الحساب. وبعد ذلك يتم الانتقال إلى خانة الجوازات ومنها إلى خانة نقل الخدمات. وبعد ذلك يتم البحث عن اسم السائق الخاص الذي يود نقل كفالته. ومنها إلى خانة التالي. ثم يتم تسجيل جميع البيانات المطلوبة من الخاصة بالكفيل الجديد من حيث الإسم وتاريخ الميلاد ورقم السجل المدني. وبعدها يتم النقر على خانة التالي. وبعد الإنتهاء من جميع الخطوات وتسجيل جميع البيانات بشكل صحيح، يتم النقر على موافق ثم النقر على خانة إرسال. وبعدها سوف تحصل على رسالة تحتوي على التفاصيل اللازمة.

إجراءات نقل كفالة سائق خاص:

يمكن القيام ببعض الإجراءات المطلوبة من أجل نقل كفالة سائق خاص بالمملكة العربية السعودية.