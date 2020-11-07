نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نموذج طلب تمويل سامبا بدون تحويل الراتب الذي يبلغ 1.500.000 ريال سعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة نموذج طلب تمويل سامبا بدون تحويل الراتب الشهري الخاص بالعميل، حيث يقدم بنك سامبا العديد من التمويلات الشخصية التي تفيد فئة كبيرة من المواطنين والمقيمين بالمملكة أيضاً لذلك يعتبر بنك سامبا من أهم وأقوي البنوك في المملكة العربية السعودية، وقد اكتسب ثقة كثير من العملاء في الآونة الأخيرة لما يقدمه من خدمات وقروض لها كامل المصدقية، وأهم ما يميز تلك التمويلات أنه تتبع لتعاليم الدين الإسلامي وخاضعة لقوانين الدين.

مزايا الحصول علي التمويل الشخصي من بنك سامبا

يصل مبلغ التمويل الي مليون ريال ونصف كحد أقصي ويبدأ من مبلغ 5000 ريال سعودي، حيث يختار العميل ما يناسبه. يختار العميل قيمة المبلغ الذي يقوم بتسديده كل شهر وفي فترة قد تصل الي 5 أعولم. يتفق التمويل الشخصي من بنك سامبا مع قوانين وأحكام الشريعة الإسلامية. يتم الرد فورياً علي طلب تقديمك بالموافقة أو الرفض في خلال 3 ساعات فقط، وتتم الموافقة فورياً بعد توافق جميع الشروط المحددة وتقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة مع سهولة إنهاء الإجراءات. تأمين تكافلي عند التعرض لحالة عجز دائم أو الوفاة، فقد يتم إعفاء أهالي المقترض من السداد. يمكن للمتقدم الحصول علي تمويل إضافي عند سداد قيمة 20 في المئة من قيمة القرض.

شروط الحصول علي تمويل شخصي من بنك سامبا

ألا يقل عمر الشخص المتقدم عن 21 عاماً للعاملين بالقطاع الخاص، و58 عاماً للعاملين بالقطاع العام. ألا تقل مدة خدمة العمل عن شهر للسعوديين وثلاثة أشهر للمقيمن داخل أراضي المملكة العربية السعودية. ألا يقل الراتب الشهري عن 3 ألالاف ريال سعودي للحصول علي التمويل من بنك سامبا. قيمة الرسوم الإدارية 1% من قيمة القرض.

يتمكن العميل من التقديم من خلال الذهاب الي أقرب فرع من فروع بنك سامبا لمنطقته بالمملكة العربية السعودية، أو من خلال الذهاب الي الموقع الإلكتروني الرسمي والخاص ببنك سامبا، والضغط علي طلب التمويل، ومن ثم تسجيل كافة البيانات الشخصية المطلوبة كالاسم كاملاً، الإيميل الخاص، رقم الهاتف الجوال، والمعلومات الشخصية الأخري) ثم إرسال الطلب.

كما يمكن الاتصال علي 920007222 والاستعلام عن التقديم لطلب التمويل الشخصي المقدم من بنك سامبا.