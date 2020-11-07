نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض اكسترا السعودية على هواتف الآيفون السبت 7 نوفمبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا السعودية ، التي يتم البحث عنها يوميا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير حيث تقدم لنا سلسلة فروع extra stores المنتشرة في المملكة العربية السعودية سواء بالرياض أو الدمام أو الاحساء والخبر وغيرهم من المدن بشكل كبير العديد من الخصومات الكبيرة على كافة الأجهزة الموجودة داخل الفروع ، وبالطبع مع أقتراب الجمعة البيضاء أو الــ Black Frifay تكثر العروض بشكل كبير ابتداء من الآن وحتى نهاية شهر نوفمبر ويقوم اكستر الآن بكافة فروعه بتقديم العديد من العروض سواء على أجهزة التابلت والهواتف المحمولة أو على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية المختلفة وأيضا الأجهزة الترفيهية التي يحبها ويفضلها الكثيرون.

عروض اكسترا السعودية السبت 7نوفمبر

يقدم لنا اكسترا اليوم السبت السابع من نوفمبر للعام 2020 الموافق الحادي والعشرون من ربيع أول للعام 1442 هجري عروض كثيرة ومتنوعة على أجهزة الآيفون بعدما لقي رواجا كثيرا في المملكة العربية السعودية، تركز عروض السبت على هاتف آيفون 11 pro max بكافة إصداراته وتقدم اكسترا تخفيضات كبيره على الأنواع المختلفة الخاصة به كما سنذكر من خلال ذلك المقال بالتفصيل، وسنقوم بتوفير أحدث العروض اليومية والأسبوعية من extra stores عبر موعنا ثقفني فتابعونا باستمرار.

عرض هاتف آيفون 11 برو ماكس بمساحه داخليه 64 جيجا بايت بسعر 4299 ريال سعودي بدلا من 5259 ريال سعودي

عرض هاتف آيفون 11 برو ماكس بذاكرة داخلية 512 جيجا بايت بسعر 5599 ريال سعودي بدلا من 6899 ريال سعودي

عرض هاتف آيفون 11 برو بذاكرة داخلية 256 جيجا بايت بسعر 4399 ريال سعودي بدلا من 5479 ريال سعودي

عرض هاتف آيفون 11 برو بذاكرة داخلية 512 جيجا بايت بسعر 4799 ريال سعودي بدلا من 6459 ريال سعودي

عرض هاتف آيفون SE بذاكرة داخلية 128 جيجا بايت بسعر 1849 ريال سعودي بدلا من 2189 ريال سعودي

وتتوالى عروض اكسترا اليومية والأسبوعية على الأجهزة الكهربائية سواء الأجهزة الكبيرة أو الأجهزة الصغيرة والهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة التلفاز بالإضافة إلى كافة الأجهزة الخاصة باللايف ستايل والجمال والتي تخص المرأة كثيرا ويكثر الطلب عليها خاصة مع اقتراب عروض الجمعة البيضاء والخصومات الكبري التي يقدمها 1كسترا لرواده ومحبيه.