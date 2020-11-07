نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي من سامبا يصل إلي 1.500.000 ريال سعودي وبفترة سداد طويلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من المواطنين عن القروض المقدمة من البنوك والمصارف الإسلامية داخل المملكة العربية السعودية، ويتمتع القرض الشخصي المقدم من بنك سامبا بالعديد من المزايا ويصل إلي 1.500.000 ريال سعودي، وأيضا يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويتفق مع التعاليم الدين الإسلامي، حيث أن بنك سامبا مساهمة تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية الإسلامية، حيث أن التمويل الشخصي يصل إلي 1.5 مليون ريال سعودي وبفترة سداد طويلا تصل إلي خمس سنوات، حيث يساعد بنك سامبا المواطنين من أجل توفير احتياجاتهم المالية سواء شراء منزل أو أثاث جديد أو الزواج، كما يمكن أيضا الحصول علي تمويل شخصي يصل إلي 1.5 مليون وبشروط بسيطة وسهلة، حيث يسعى البنك إلي نصائح المواطنين علي مواصلة العمل وتأسيس المشاريع إليه لبدء العمل ويستطيع أي مواطن الحصول علي قروض من بنك سامبا من خلال موقع الإلكتروني، وها نحن الأن نوضح لكم كيفية الحصول علي تمويل شخصي من بنك سامبا.

مزايا التمويل الشخصي من بنك سامبا

يتوافق التمويل الشخصي المتوفر لدي بنك سامبا حيث يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويتفق مع تعاليم الدين الإسلامي، ويتميز بنك سامبا بتقديم تمويل شخصي يصل إلي،1.500.000 ريال سعودي يمكن المتقدم الحصول عليه، حيث يقدم البنك أقساط سداد طويلا ومسيرة تصل إلي 5 سنوات مع إمكانية الحصول علي تمويل إضافي بعد سداد 20% من مبلغ التمويل ولا يشترط بنك سامبا تحويل الراتب الشهري، ويتم إعفاء العميل من المديونية في حالة الوفاة أو العجز لا قدر الله.

شروط الحصول علي تمويل من بنك سامبا

يجب أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 21 عاماَ ولا يزيد عن 60 عاماَ.

يجب أن يكون الراتب الأساسي للسعودي والمقيم الحد الأدنى هو 3500 ريال سعودي.

يجب أن يكون مدة الخدمة الوظيفة لا تقل عن شهر للسعودي، والمقيم ثلاث أشهر.

يجب أن يكون عمر العميل المتقاعد بين 40 عام و67 عام، وأن يكون راتب التقاعد الحد الأدنى 3000 ريال سعودي.

الأوراق والمستندات لطلب التمويل الشخصي من بنك سامبا

تلك الأوراق والمستندات اللازمة للحصول علي التمويل الشخصي يصل إلي 1.5 مليون ونصف ريال سعودي وبفترة سداد طويلة من البنك داخل المملكة العربية السعودية.