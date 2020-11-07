نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسوم وشروط الإقامة المميزة في المملكة العربية السعودية 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الإقامة المميزة في السعودية أمر يرغب المواطنين الوافدين إلى أراضي المملكة لمعرفته، حيث أنها من أحد الأنظمة التي استحدثتها المملكة للوافدين، وتمكنهم من الحصول على الكثير من المزايا المتعلقة بالانتقال الحر من وإلى المملكة، بالإضافة إلى الميزات الأخرى التي لا يمكن الحصول عليها في الإقامة العادية، ونستعرض معكم أهم المميزات التي مُنحت للوافدين إلى أراضي المملكة والتي لا يتمتع بها غير المواطنين السعوديين فقط.

أهم ميزات الإقامة المميزة في المملكة العربية السعودية

للإقامة المميزة عدة مميزات لا يتمتع بها سوى السعوديين فقط، ولكن أصبح من السهل حصول المواطن الوافد إلى المملكة لهذه المميزات، وجاءت المميزات على النحو التالي:

يتمكن حامل الإقامة المميزة من استخراجه لتأشيرات الأقارب من الأجداد والأمهات والآباء والأبناء والجدات والإخوة والأخوات، ويجوز السماح بأقارب أخرى. يستطيع حامل الإقامة المميزة من إقامته مع أسرته داخل المملكة، وهم الزوجة والأبناء الذين لم يتموا الـ21 عاماً. يستطيع المقيم بإقامة مميزة من جلب العمالة المنزلية. يستطيع الذي إقامته مميزة من امتلاك عقارات في السعودية سواء بغرض التجارة أو السكن أو الصناعة، وذلك بأي منطقة في المملكة ما عدا مدينتي (مكة المكرمة – المدينة المنورة)، وأيضاً مناطق الحدود في المملكة. يحق للوافد بإقامة مميزة الانتفاع من عقارات مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولكن يشترط ألا تزيد مدة الامتلاك عن 99 سنة. يستطيع الوافد امتلاك السيارة الخاصة به. يستطيع العمل بالقطاع الخاص والتنقل بحرية بين مؤسساته، الأمر المتاح لمواطني المملكة فقط. يستطيع المقيم الخروج والعودة إلى المملكة. يستطيع استخدام الممرات الخاصة بالسعوديين فقط عند الدخول أو الخروج من المملكة. يستطيع ممارسة الأعمال التجارية وفق نظام الاستثمار السعودي.

رسوم الإقامة المميزة في المملكة 2020

تنقسم الإقامة المميزة إلى نوعين يتم اختيار المناسب بينهما من قبل الوافد، النوع الأول اختياره أن يقيم داخل المملكة بشكل دائم، فيحصل على إقامة مفتوحة وغير محددة المدة، وتبلغ رسوم هذا النوع 800.000 ألف ريال سعودي يتم دفعها مرة واحدة عند ذهابه لاستخراج الإقامة، والنوع الثاني تواجده بشكل مؤقت ويتم دفع رسوم قدرها 100.000 ريال سعودي سنوياً، وفي حال رغبته في حصوله على إقامة مؤقتة لمدة أكثر من عام يحصل على تخفيض 2% من مبلغ الرسوم المقررة عليه في حال دفعها مقدماً.

شروط الإقامة المميزة في المملكة 2020

وضعت الحكومة السعودية عدة شروط للإقامة المميزة، جاءت كالتالي: