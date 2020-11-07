نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط حاسبه المعاش التقاعدي وشروطه والفئات المستفيدة منه 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة حاسبه المعاش التقاعدي، من اهم الخدمات التي عملت علي توفيرها المؤسسة العامه للتقاعد لذلك ذكرت المؤسسة طريق تسويه المعاش التقاعدي للموظفين في القطاع العام من المواطنين، كما يمكن للمواطنين السعوديين حساب مكافئه نهاية الخدمة من وزاره العمل بالسعودية، وقالت مؤسسه التقاعد في بيادر صادر أن المعاش يحسب علي أساس جزء من أربعين جزءا من الراتب الأساسي الأخير الذي كان يتقاضاه عند نهاية خدمته.

حاسبه المعاش التقاعدي

يتم تسويه حساب المعاش في حاله الوفاة أو العجز بغير سبب في العمل لذلك يخصص المعاش التقاعدي يعادل 40% من اخر راتب ما لم تكن تسويه المعاش حسب الطريقة المنصوص عليها، ويتم تسويه المعاش في حاله الوفاة أو العجز أثناء العمل وبسببه يتم تخصيص المعاش التقاعدي يعادل 80% من اخر راتب كان يتقاضاه، وتعتمد خدمه حاسبه المعاش التقاعدي حساب قيمه المعاش التقاعدي تقريبيا بناء علي المعلومات والبيانات المدخلة.

بيانات حاسبه المعاش التقاعدي

يمكن للمواطنين السعوديين حساب المعاش التقاعدي لديهم الكترونيا حسب البيانات المطلوبة من المواطن لذلك يجب علي المواطن استيفاء جميع البيانات الأتية لضمان نجاح عمليه الاستعلام وهي كالاتي:

مقدار اخر مرتب تقاضاه.

جنس المواطن إذا كان ذكر أم انثي.

نوع الخدمة وسبب تركها.

بلوغ السن التقاعدي للعمل.

الوفاة أو العجز الكامل بسبب العمل.

الوفاة أو العجز بسبب غير العمل.

إنهاء الخدمة لأسباب تأديبية أو غير تأديبية.

إلغاء الوظيفة.

التقاعد المبكر.

عدد سنوات الخدمة.

الاستقالة.

الفئات المستفيدة من حاسبه المعاش التقاعدي

يقتصر الفئات المستفيدة من خدمه حاسبه المعاش التقاعدي علي بعض الفئات التي أعلنت عنهم المؤسسة العامه للتقاعد عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهم كالاتي:

المتقاعد. القائم بالصرف. المستفيد. زائر. مشترك.

خطوات حاسبه المعاش التقاعدي

يمكن للمواطنين السعوديين من الوصول إلي حاسبه المعاش التقاعدي بنجاح لذلك يجب اتباع الخطوات الأتية:

دخول الموقع الإلكتروني الخاص المؤسسة العامه للتقاعد. الضغط علي الخدمات الإلكترونية. اختيار حاسبه التقاعد. إدخال جميع البيانات المطلوبة وتكون صحيحه. في النهاية الضغط علي قيمه المعاش.

وبعدها سوف يتم تحميل قيمه المعاش للمستفيد من الخدمة، لذلك تعمل المملكة جاهده كل الجهد للتحول الرقمي بالمملكة وتقديم جميع الخدمات الكترونيا عبر المواقع الرسمية والتطبيقات المعتمدة.