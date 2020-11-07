نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاستعلام عن الدفعة 36 حساب المواطن برقم الهوية 1442 وموعد نزول الدفعه الاخيرة فى الحساب البنكي في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة الاستعلام عن الدفعة 36 حساب المواطن برقم الهوية 1442، والتي تقدمها الحكومة السعودية لمواطنيها ضمن العديد من الخدمات الالكترونية الميسرة عبر شركة الانترنت، حيث تقدم المملكة برنامج حساب المواطن لعدد من المواطنين مستحقي الدعم والمستوفيين الشروط المطلوبة، وقد بدأت الكثير من التساؤلات حول موعد إيداع الدفعة 36 دفعة نوفمبر حساب المواطن لاستقبال الدعم الذي تقدمه الحكومة للمواطنين والمقرر صرفه خلال الأيام القليلة المقبلة، استعلام الدفعة 36 حساب المواطن برقم الهوية 1442 بذكر حساب المواطن تم إطلاقه في عام 2017 لمساعدة الاسر محدودة الدخل كما يمكن معرفة طريقة اضافة عقد الايجار في حساب المواطن و كيف أُرفق عقد الكتروني حساب المواطن من خلال موقعنا ثقفنى.

طريقة الاستعلام عن الدفعة 36 حساب المواطن

يعمل برنامج الدعم الاجتماعي بالمملكة على توفير الخدمات الالكترونية الميسرة بهدف التسهيل على مواطني المملكة السعودية ومساعدتهم على الاستعلام او تحديث البيانات بصورة الكترونية ويمكنكم معرفة عن الدفعة السادسة والثلاثون من برنامج حساب المواطن والمقرر إيداعها في حسابات المستفيدين يوم الثلاثاء المقبل الموافق 10 نوفمبر 2020، عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط الاستعلام على حساب المواطن https://www.ca.gov.sa/. إدخال رقم السجل المدني الخاص بالمستعلم. كتابة رقم التحقق البشري المتغير للتأكد من كون المستلم انسانًا بشريا. الضغط على كلة استعلام في اسفل الشاشة. سيقوم الموقع خلال لحظات بتحميل جميع البيانات في صفحة جديدة.

شروط الاستفادة من برنامج حساب المواطن 1442

حددت الحكومة السعودية عدد من الشروط المطلوبة لضمان الاستفادة من برنامج حساب المواطن والدعم الماضي المقدم والتي جاءت كالتالي: