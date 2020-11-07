نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قانون العمل السعودي للوافدين ونظام مكتب العمل الجديد بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قانون العمل السعودي للوافدين القانون الخاص بالوافدين لعام 1441، ويعد هذا القانون شهل وبسيط الآن من خلال عرض نظام مكتب العمل الجديد للوافدين لعام 2020، حيث أن يجب على العاملين بالمملكة أن يتعرفوا بشكل جيد عليه، ويدركون بكافة الأحكام والشروط المطلوبة، لكي يتعرف كل عام على حقه وما يجب القيام به من واجبات، ويتعرف على نظام مكتب العمل الجديد بالمملكة العربية السعودية، كما أن الحكومة تهتم على أن توفر الرعاية الكاملة للوافدين خلال تأدية عملهم، ونحن اليوم سوف نتعرف سوياً على قانون العمل السعودي الجديد للوافدين 2020.

ما هو قانون العمل السعودي للوافدين

يوجد مجموعة من المبادئ والقوانين التي من الضروري على العامل السعودي أن يتبعها لكي يتمكن من أن يحصل على جميع حقوقه عندما يتعرض لأي ظلم سواء كان من صاحب العمل أو غيره، أو أن صاحب العمل نفسه يتعرض لظلم من أي عامل، فيجب على الطرفين أن يعرفون جيداً قانون العمل الجديد وهو:

يجب أن يقوموا العمال الوافدين بالدخول للبلاد بشكل قانوني مصرح به.

يجب على العامل أن يكون ذات كفاءة كبيرة لمهنة المرغوب بها والقيام بتنفيذها والعمل عليها أو من خلال العمال الذين تحتاجهم الدولة.

للعامل كامل الحرية في ممارسة المهنة بمدة لا تقل عن 8 ساعات باليوم، أو يعمل لمدة 48 ساعة بالأسبوع، مع القيام بتخفيض ساعات العمل بشهر رمضان الكريم، لكي يكون ست ساعات بشكل يومي ويكون 36 ساعة بالأسبوع.

يأخذ العامل اجازة سنوية لمدة 21 يوم، وقد تصل إلى 30 يوم إذا قام العامل الوافد بالعمل لمدة 5 سنوات متواصلة.

قانون العمل السعودي للأجانب