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عمر شويل - جدة ‏خطوات التسجيل في تطبيق توكلنا بدون استخدام بطاقة الهوية، ‏قام تطبيق توكلنا بالرد على استفسار عن أحد المواطنين أنه لا يوجد لديه بطاقة هوية ويتساءل هل يمكنني تسجيل الدخول إلى تطبيق توكلنا، وبالتالي ثم نضع عليه أن الشخص الذي يتواجد داخل المملكة السعودية وليس لديه بطاقة الهوية يمكن أن يكون باستخدام الرقم الخاص به في سجل الأسرة ولكن أكد أنه ينبغي عليه تسجيل الدخول أولا وأضافة رقم سجل الأسرة والجوال الخاص به ويكون من أحد الأشخاص الذين تم تسجيلهم في بوابة أبشر الإلكترونية.

‏خطوات الحصول على التصريح

‏قد أوضح تطبيق توكلنا قبل ذلك عن الخطوات التي تساعدك في الحصول على تصريح والتي ينبغي عليك وقتها أن تقوم باتباع كافة الإجراءات الوقائية من هذا الوباء وقد أوضح تطبيق توكلنا بعض الخطوات الهامة في الحصول عليه.

‏أولا يجب تسجيل الدخول إلى تطبيق توكلنا وبعد ذلك تقوم بتحديد طلب التصريح وتقوم باختيار تصريح تجمع وبعد الانتهاء من هذه الخطوة نقوم بتحديد نوع تصريح سواء كان تجارياً، أو شخصياً أو حكومياً.

‏بعد ذلك يتم كتابة كافة البيانات المطلوبة وأضافة اسم ‏التجمع من الخدمات بعد ذلك تقوم بالضغط على التصريح الذي سوف يظهر لك من قبل الزوار.

إثبات الحالة الصحية عبر تطبيق توكلنا

‏قد أعلنت قبل ذلك امارة المدينة المنورة أنه لم يتم السماح بالذهاب إلى المؤسسات الحكومية أو منشآت القطاع الخاص دون أن يتم الإثبات بشكل رسمي الحالة الصحية من خلال تسجيل الدخول عبر تطبيق توكلنا، وأكدت في بيان لها أنه يمكن للجميع تحميل تطبيق توكلنا وإثبات الحالة الصحية حتى يتمكن من الذهاب إلى المقررات التابعة للجهات الحكومية وكذلك التي تتضمن منشآت القطاع الخاص الموجودة في المدينة المنورة، وينبغي على الجميع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الوباء والحفاظ على صحته وصحة الآخرين.

إثبات الحالة الصحية في تطبيق توكلنا

‏ينبغي أن يتم إثبات الحالة الصحية سواء للمواطنين أو المقيمين بالمملكة السعودية حيث أوضح تطبيق توكلنا أنه يوجد خدمة بطاقة تحدد الوضع الصحي لهذا الشخص والتي تساعد ولي الأمر من أن يقوم بطباعة الكود الخاص بالحالة الصحية، وبالتالي يستطيع أن يقوم بمشاركته مع مستخدم آخر عندما يذهب إلى أماكن يوجد فيها تجمعات أو يطلب فيها تحديد الحالة الصحية أو لا.