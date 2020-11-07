نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط فتح حساب فى مصرف الراجحي والتمويلات الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط فتح حساب فى مصرف الراجحي، والتمتع بالمميزات والخدمات العديدة التي يقدمها بنك الراجحي إلى كافة العملاء، حيث تتجاوز أفرع مصرف الراجحي فى 500 فرع، والفرع الرئيسي متواجد بالمملكة العربية السعودية كما يوجد افرع أخري فى الدول العربية، يلقي مصرف الراجحي استحسان الجميع من العملاء نظراً لتقديم أفضل القروض الشخصية الكبيرة بدون اللجوء إلى تحويل الراتب، بالإضافة إلى التسهيلات والتيسيرات الكثيرة التي يقدمها البنك إلى العملاء.

شروط فتح حساب فى مصرف الراجحي

وضع مصرف الراجحي حزمة من الشروط والضوابط للتسجيل فى بنك الراجحي وتأتي هذه الشروط كالتالي:

ينبغي على المتقدم فى فتح حساب فى مصرف الراجحي أن لا يقل عمره عن 15 عام.

ينبغي على المتقدم أن يكون يحمل الجنسية السعودية.

ينبغي على المتقدم أن تكون بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول.

ينبغى أن يكون رقم الجوال الخاص بالمستفيد مسجل باسمة فى أحدي شركات الإتصالات بالمملكة.

ينبغى على المتقدم أن تكون جميع البيانات والمعلومات المسجلة تكون صحيحة.

تمويلات مصرف الراجحي

تتعد تمويلات مصرف الراجحي الجديدة والتي يمكنك الإستفادة منها عبر الدخول إلى فتح حساب فى مصرف الراجحي وتأتي فى مقدمة هذه التمويلات التي يرغب فيها المواطنين السعوديين كالآتي:

أولا تمويل السيارات الذى يتوافق مع قواعد وتعاليم الشريعة الإسلامية ويحصل منه المستفيدين على مبالغ مالية تصل إلى 2 مليون ريال سعودي.

الذى يتوافق مع قواعد وتعاليم الشريعة الإسلامية ويحصل منه المستفيدين على مبالغ مالية تصل إلى 2 مليون ريال سعودي. ثانياً التمويل الشخصي السريع الذى لا يستغرق أكثر من 30 دقيقة ليحصل المستفيد على التمويل، ويأتي ضمن أهم التمويلات المميزة.

الذى لا يستغرق أكثر من 30 دقيقة ليحصل المستفيد على التمويل، ويأتي ضمن أهم التمويلات المميزة. ثالثاً التمويل العقاري السكني الذى يستطيع المواطن الحصول من خلاله على الوحدة السكنية أو الشقة أو الفيلا بخطوات تبدو بسيطة للغاية.

رابط مصرف الراجحي للحصول على التمويلات الجديدة

يستطيع أي مواطن يحمل الجنسية السعودية تنطبق عليه الشروط والمعايير التي تم ذكرها لاحقاً التسجيل عبر رابط مصرف الراجحي من خلال التطبيق الإلكتروني الذى عبر الهاتف المحمول أو من خلال الموقع الإلكتروني لمصرف الراجحي للإستفادة من مميزات مصرف الراجحي العديدة والتى تأتي فى مقدمتها إمكانية سداد كافة الفواتير من البيت دون عناء والاستفادة من الحوالات الدولية بكافة أنواعها، وإجراء المعاملات المالية إلكترونيا.