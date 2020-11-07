طريقة الإستعلام عن حساب المواطن 36 برقم الهوية عبر الموقع الرسمي ca.gov.sa

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عمر شويل - جدة حساب المواطن 36 الدفعة الجديدة المنتظرة والتي يتم الإستعلام عنها برقم الهوية عبر الموقع الإلكتروني ca.gov.sa، وذلك قبل أيام قليلة من إيداع الدفعة 36 من دعم برنامج حساب المواطن والذي يترقبه المواطن السعودي ذو الدخل المنخفض أو المتوسط، والمقرر أن يتم إيداع الدعم النقدي له فى كل شهر ميلادي فى الموعد المحدد له حيث المقرر أن يتم صرف الدفعة 36 فى منتصف الأسبوع، ونظراً إلي تساؤلات أحد المواطنين عن ظهور نتيجة الأهلية غير مستحق للدعم نوه البرنامج على إمكانية تقديم طلب اعتراض المتضررين، الذين تظهر نتيجتهم غير مؤهل بخطوات غاية في البساطة والسهولة، عبر الدخول إلي الموقع الإلكتروني ca.gov.sa حساب المواطن ثم إضافة وارفاق المستندات والأوراق المطلوبة والانتظار حتى يتم فحص المستندات من جديد وفي حالة الإستحقاق يتم إيداع القيمة المالية فى حسابات المتقدمين من جديد.

طريقة الإستعلام عن حساب المواطن 36 برقم الهوية ca.gov.s

يستطيع المستفيدين من دعم حساب المواطن الدفعة 36 الإستعلام عن القيمة المالية المستحقة لكل رب أسرة وفقا إلى اتباع الخطوات والإجراءات التالية:

التوجه بالدخول إلي الموقع الإلكتروني ca.gov.sa. القيام بإختيار الحاسبة التقديرية. الإجابة عن السؤالين التاليين (السؤال الأول عن انت رب الأسرة ام انت مستقل، السؤال الثاني عن أنت مسجل فى حساب المواطن ام لا). يجب تحديد التالي (عدد أفراد الأسرة، الدخل الشهري للأسرة، عدد التابعين). بعد الإنتهاء من كافة البيانات سيظهر لك القيمة المالية المستحقة.

كما يمكنك عزيزى المستفيدين التعرف على نتائج الأهلية والاستحقاق الدفعة 36 من خلال الرابط التالي رابط الإستعلام عن نتائج الأهلية 36 والذي يتم فيه كافة الإجراءات المطلوبة.

ضوابط حساب المواطن الدفعة 36

أعد برنامج حساب المواطن عدة ضوابط هامه من أجل ضمان الحفاظ على إيداع المبالغ المالية فى حسابات المستفيدين، وعدم قطع الدعم عنهم والتي نبهت عليها الوزارة وذلك بالقيام بتحديث بيانات المستفدين من دعم حساب المواطن وتوضيح ما يثبت وجود الاستقلالية عن طريق عقد إيجار موحد أو إثبات ملكية أو تعريف سكن من أحد المعاهد أو الجامعات وبعد ذلك تتوجه إلى الموقع الإلكتروني ca.gov.sa حساب المواطن وارفاق تلك المستندات، كما يمكنك التعرف من خلال الرابط التالي شروط الدعم الجديدة التي أعدها برنامج حساب المواطن.

الإعلان الرسمي عن موعد حساب المواطن 36

وفقاً إلى قرار خادم الحرمين الشريفين فى التغير فى موعد صرف الدعم والذي يمكنكم التعرف عليه بالتفاصيل من خلال رابط قرار خادم الحرمين والذي جعل الكثيرين من المواطنين ينتظرون إيداع الدعم الشهري يوم الثلاثاء، وفقا للتاريخ الميلادي سيوافق العاشر من شهر نوفمبر 2020.

موعد استقبال الطلبات الجديدة

أعلنت برنامج حساب المواطن عن تعليق إستقبال الدفعات الجديدة من المواطنين السعوديين فى الدعم النقدي المقدم للمواطن وظل التعليق منذ الدفعة 28 مع إمكانية إضافة التابعين الجدد فى برنامج الدعم عن طريق إتباع بعض الخطوات عبر الموقع الإلكتروني حساب المواطن وذلك رداً على استفسارات وتساؤلات الكثير من المواطنين حول موعد إضافة مواطنين جدد إلى حساب المواطن.