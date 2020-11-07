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عمر شويل - جدة التأمينات الاجتماعية استعلام عن مدد الاشتراك والراتب برقم الهوية من أهم ما يبحث عنه المواطنين والمقيمين الوافدين إلى المملكة العربية السعودية، حيث تقدم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية خدمات متميزة للمشتركين والمستفيدين من خلال الموقع الرسمي للهيئة على شبكة الإنترنت، وتهدف التأمينيات من خلال هذه الخدمات إلى توفير الوقت والجهد على المواطن، وتأتي هذه الخطوة ضمن تطبيق الطرق التكنولوجية الحديثة التحول الرقمي التي تنفذها السلطات في كافة الوزارات ضمن تحقيق رؤية المملكة 2030، ونقدم لكم من خلال محتوانا طريقة الاستعلام عن مدة الاشتراك في التأمينات وكيفية التحقق من الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية استعلام برقم الهوية، كما نستعرض رابط موقع التأمينات الاجتماعية للاستعلام عن مستحقات تأمينية ورقم التأمينات الاجتماعية الموحد والمجاني للشكاوى، فتابعونا.

التأمينات الاجتماعية استعلام عن مدد الاشتراك

يمكنكم من خلال موقع التأمينات الاجتماعية تسجيل الدخول التميع بعدة خدمات متميزة تقدمها البوابة الإلكترونية للتأمينات، وتعد من أهم هذه الخدمات خدمة التحقق من الاشتراك في التأمينات الاجتماعية، وتوفر مؤسسة التأمينات خدمة الاستعلام عن الراتب برقم الهوية، حيث تعد مؤسسة التأمينات الاجتماعية هي الجهة الحكومية المسئولة عن صرف معاشات المتقاعدين، وكذلك هي الجهة المنوطة بجمع التأمينات بشكل دوري من الشركات وأصحاب الأعمال، وتعد هيئة التأمينات الاجتماعية السعودية هي جهة مستقلة من الناحية الإدارية والمالية.

رابط الاستعلام عن مدة الاشتراك في التأمينات

يوفر موقع التأمينات الاجتماعية خدمة معرفة عن مدد الاشتراك في التأمينات إلكترونيًا، حيث تهم هذه الخدمة قطاع كبير من الموظفين، ومن أهمهم من هم يفكر في التقاعد المبكر، لأن المعاش المبكر في السعودية يقوم على عدد معين من الشروط من أهمها التحقق من مدد الاشتراك للموظف التأمينات، حيث اشترطت مؤسسة الضمان الاجتماعي أن عند تقديم الموظف “الرجال” للمعاش المبكر أن تكون عدد الاشتراكات له في التأمينات 216 اشتراك، وبالنسبة للموظفة “السيدات” أن يكون عدد اشتراكاتها 180 كحد أدنى.

طريقة استعلام مدد الاشتراك

أتاحت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية خدمات مميزة منها حساب راتب التقاعد وخدمة الاستعلام عن مدد الاشتراك عبر الموقع الإلكتروني للتأمينات على شبكة الإنترنت، لذلك نقدم لكم فيما يلي بالخطوات كيفية معرفة مدد الاشتراك في التأمينات:

الولوج إلى البوابة الإلكترونية للتأمينات الاجتماعية. انقر على “الخدمات الإلكترونية”. قم باختيار “خدمات التأمينات أون لاين” واضغط عليه. إدخال رقم الهوية أو رقم السجل المدني للمواطنين، أما الوافدون يجب عليهم إدخال رقم الإقامة. قم بإدخال بيانات الدخول “اسم المستخدم – كلمة المرور”. إدخال الرقم التأميني الخاص بك. اضغط على كلمة “استعلم”.

وبعد تسجيل الدخول إلى صفحة الخدمات الإلكترونية يستطيع المستعلم معرفة عدد الاشتراكات له في كافة الوظائف التي قام بالعمل بها وقام بالتسجيل بها في السابق، كما تعرض الصفحة المبالغ المالية المستحقة عن كل مدة اشتراك له، كما تعرض الصفحة فترة صلاحية التأمينات الاجتماعية بالتقويم الميلادي.

الاستعلام عن الراتب في التأمينات الاجتماعية

تقدم موقع التأمينات الاجتماعية الرسمي على شبكة الإنترنت خدمة الاستعلام عن الراتب، وتوفر هذه الخدمة الوقت والجهد على المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، حيث لم يعد الموظف بحاجة إلى زيارة مقرات التأمينات الاجتماعية لإنهاء هذه الخدمة، وفيما يلي خطوات التأمينات الاجتماعية استعلام عن الراتب:

الدخول على موقع التأمينات الاجتماعية استعلام الراتب.

قم بالضغط على”التأمينات أون لاين”.

إدخال كلمة المرور.

كتابة اسم المستخدم.

قم بالضغط على أيقونة “مدة الاشتراك”.

في هذه الخطوة قم بتحديد الوظيفة التي تشتغل بها.

ثم تحديد جهة العمل.

اختيار “الأجور”.

وبعد الانتهاء من هذه الخطوات تظهر على الشاشة الراتب المستحق للمستعلم عبر البوابة الإلكترونية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

طريقة إلغاء مدة الاشتراك في التأمينات

أتاحت هيئة التأمينات الاجتماعية خدمة إلغاء مدة الاشتراك، حيث يمكن للمقيمين والمواطنين في المملكة العربية السعودية الدخول على موقع التأمينات الاجتماعية وإلغاء مدة الاشتراك في أي وقت دون التوجه إلى أحد فروع التأمينات الاجتماعية، وفيما يلي عرض لكيفية إلغاء الاشتراك بالتأمينات:

الدخول إلى رابط التأمينات الاجتماعية البوابة الإلكترونية. انقر على خيار “الخدمات العامة”. اختر “الخدمة الإلكترونية”. اضغط على “إلغاء مدة اشتراك من البريد الوارد”. عند جملة “أقر بصحة المدة المسجلة للمشترك اضغط على علامة صح. انقر على كلمة “حفظ”. وبعد الانتهاء من هذه الخطوات عليك بالانتظار قليلًا حتى يتم تحميل الصفحة ثم قم بتأكيد إلغاء الاشتراك.

رقم التأمينات الاجتماعية للشكاوى

يمكن للمواطن أو المقيم بالمملكة في حالة الاستفسار عن خدمات التأمينات الاجتماعية أو تقديم شكوى للمؤسسة أو في حال وجود مشكلة في التأمينات الاجتماعية استعلام عن مدد الاشتراك أو الراتب الاتصال على رقم شكاوى التأمينات لاجتماعية 69118087777++ أو التواصل من خلال رقم التأمينات الاجتماعية المجاني 8001243344 للاستعلام عن المستحقات التأمينية، كما توفر المؤسسة من خلال هذه الأرقام خدمة تحديث البيانات ومعلومات الاتصال للمستفيدين.