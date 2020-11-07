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عمر شويل - جدة مخطط استمرار التعليم الإلكتروني يوضحه حمد آل الشيخ،بعد جائحة الوباء التي فرضت تغيير أنظمة التعليم السائدة في عدد كبير من البلاد حول العالم، وفي المملكة العربية السعودية بالتحديد والتي أعلنت الدراسة عن بعد آن ذاك، ولا شك أن هذه الجائحة قد أوضحت الأهمية الكبيرة للتعليم الإلكتروني، لذا تخطط وزارة التعليم بالمملكة لاستمرار هذا النوع من التعليم والعمل على تطويره والارتقاء بالأدوات المستخدمة فيه، بالإضافة إلى تطوير الأنظمة واللوائح لرفع كفاءة التعليم.

مخطط استمرار عملية التعليم الإلكتروني بالمملكة

خلال اجتماع وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بمنسوبي جامعة أم القرى أكد أهمية الجامعات في الارتقاء بالمجتمع وتطوير المستقبل عن طريق إعداد الطلاب والطالبات في مختلف الجامعات لخدمة الوطن واستشعار المسؤولية تجاهه، وأضاف أنه يجب تطوير الجامعات لتلائم مخرجاتها مع متطلبات أسواق العمل المحلية والدولية، وتنوع برامجها وفق مهارات القرن الحالي، والثورة الصناعية التي يشهدها العالم، وأشار آل الشيخ أن كل جامعة لديها الإمكانيات الخاصة بها التي تحفزها على إعادة بناء هيكلة الجامعة ورسم خطة استراتيجية لمستقبلها التي تدعم رؤية المملكة لعام 2030.

آل الشيخ يعلن انتهاء مسودة تطوير كليات المجتمع

أعلن الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ أنه تم الانتهاء مؤخراً من المسودة الأولية التي تخطط تطوير كليات المجتمع إلى كليات تطبيقية وذلك لتتناسب مخرجاتها مع احتياجات القطاع الخاص وهو المستفيد الأساسي من هذه الكليات، وأضاف أن الوزارة تبحث مشروع تدريس اللغة الإنجليزية للمبتعثين، وسين عمل تخطيط نهائي له، وأكد على ضرورة عمل اختبار في نهاية البرنامج للعام الأكاديمي للتأكد من مدى تحقق مخرجات التعليم وتقويم الأداء.