نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاستعلام عن إيقاف خدمات برقم الهوية من وزارة العدل في المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة اصبح من السهل الآن على كل من المواطن السعودي والمقيم في المملكة الاستعلام عن إيقاف الخدمات برقم الهوية وزارة العدل بصورة إلكترونية، حيث أن إيفاق الخدمات هي عقوبة تقوم بإصدارها الجهات المختصة داخل المملكة العربية السعودية حتى يتم إلزام المواطنين أو المقيمين داخل دولة السعودية من تنفيذ التزاماتهم القانونية و ذلك من خلال القاضي المختص حيث يتم تحديد مدة سريان محددة يجب ألا تتخطى تلك المدة 6 أشهر طبقاً للتعديلات الأخيرة التي تم إدخالها علي النظام، وبتوفير الموقع الإلكتروني للاستعلام عن إيقاف الخدمات يساعد علي إجبار المواطن أو المقيم بتنفيذ الالتزامات المالية تجاه الدولة و عدم التهرب .

الاستعلام عن إيقاف خدمات برقم الهوية وزارة العدل

أتاحت وزارة العدل من خلال موقعها الإلكتروني للمواطنين والمقيمين في المملكة أمكانية الاستعلام برقم الهوية إلكترونياً عن وجود إيقاف خدمات من عدمه، وذلك عن طريق الخطوات التالية :

أن يقوم المستعلم بتسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العدل . قم باختيار نوع الهوية “هوية وطنية – هوية مقيم”. عليك بكتابة تاريخ ميلادك بكلا التقومين الميلادي والهجري . يجب أن تكتب كود التحقق بطريقة صحيحة وتأكد من ذلك . قم بالنقر علي زر “التالي” . و أخيرا سوف يظهر لك عدة اختيارات قم باختيار الاستعلام عن إيقاف الخدمات .

الاستعلام عن إيقاف خدمات مواطن في السجل المدني

من خلال موقع أبشر التابع لوزارة الداخلية يستطيع المواطن أو المقيم في المملكة العربية السعودية الاستعلام عن إيقاف الخدمات في السجل المدني، بتباع ما يلي :

أن يقوم المستعلم بالدخول إلي الموقع الرسمي لمنصة أبشر.

قم بالنقر علي أيقونة “أبشر أفراد ” .

عليك بكتابة اسمك وكلمة المرور الخاصة بك .

أن يقوم المستعلم بإدخال رمز التحقق بكل دقة .

أنقر علي أيقونة تسجيل الدخول .

قم بالنقر علي زر الاستعلامات الإلكترونية .

عليك بالضغط علي الاستعلامات عن التعاميم.

أن يكتب المستعلم رقم السجل المدني وتاريخ الميلاد بشكل دقيق .

أنقر على أيقونة استمرار .

الجهات التي تنفذ وقف الخدمات في المملكة

وزارة الداخلية السعودية .

النيابة العامة في التحقيق بالجرائم والمخالفات وغيرها في حالة عدم التعاون ودفع المخالفات.

ديوان المراقبة العامة.

القضاء حيث اصبح للقضاء صلاحيات في وقف خدمات الخصوم.

لجان الأوراق التجارية .

لجان التسوية ومكاتب العمل.

وفى نهاية موضوعنا نكون قد اوضحنا كيفية الاستعلام عن إيقاف خدمات برقم الهوية وزارة العدل و الاستعلام عن ايقاف الخدمات في السجل المدني .