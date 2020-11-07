طريقة نقل الكفالة إلكترونيا فى السعوديه

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عمر شويل - جدة طريقة نقل الكفالة إلكترونيا السؤال الذي يشغل بال الكثير من المواطنين في المملكة السعودية، حيث حرصت الحكومة السعودية على ان تقوم بتوفير الكثير من خدماتها الالكترونية ومن أهمها خدمة الاستعلام عن طلب نقل الكفالة، وقد تم إطلاق خدمة مميزة تكون تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

الاستعلام عن طلب نقل كفالة وافد برقم الاقامة

حرصت وزارة الداخلية على توفير كمية كبيرة من الخدمات الالكترونية حتى تضمن راحة المواطنين والوافدين من الخارج، كما تم توفير موقع خاص للاستعلام عن طلب نقل كفالة الواف خلال كتابة رقم الاقامة، وحصلت الخدمة على إعجاب كافة الوافدين في السعودية وقد بدأ بالفعل استخدامها كثيراً فهي توفر الوقت والمجهود ويمكن للوافد الاستعلام عن طلب الكفالة عبر الانترنت بسهولة جداً دون الذهاب لمقرات العمل الرسمية.

خطوات الاستعلام عن طلب نقل كفالة الوافد برقم الاقامة

يوجد عدة خطوات يجب على المواطنين اتباعها للاستعلام عن طلب نقل كفالة الوافد برقم الاقامة وهي: