طريقة نقل الكفالة إلكترونيا فى السعوديه

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عمر شويل - جدة طريقة نقل الكفالة إلكترونيا السؤال الذي يشغل بال الكثير من المواطنين في المملكة السعودية، حيث حرصت الحكومة السعودية على ان تقوم بتوفير الكثير من خدماتها الالكترونية ومن أهمها خدمة الاستعلام عن طلب نقل الكفالة، وقد تم إطلاق خدمة مميزة تكون تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
الاستعلام عن طلب نقل كفالة وافد برقم الاقامة
حرصت وزارة الداخلية على توفير كمية كبيرة من الخدمات الالكترونية حتى تضمن راحة المواطنين والوافدين من الخارج، كما تم توفير موقع خاص للاستعلام عن طلب نقل كفالة الواف خلال كتابة رقم الاقامة، وحصلت الخدمة على إعجاب كافة الوافدين في السعودية وقد بدأ بالفعل استخدامها كثيراً فهي توفر الوقت والمجهود ويمكن للوافد الاستعلام عن طلب الكفالة عبر الانترنت بسهولة جداً دون الذهاب لمقرات العمل الرسمية.
خطوات الاستعلام عن طلب نقل كفالة الوافد برقم الاقامة
يوجد عدة خطوات يجب على المواطنين اتباعها للاستعلام عن طلب نقل كفالة الوافد برقم الاقامة وهي:
- لابد من أن يتم الدخول للموقع الرسمي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- ومن ثم يتم النقر على الخدمات الالكترونية.
- بعدها يتم الضغط على خدمات الاستعلام.
- ثم يتم الضغط على الاستعلام عن موظف وافد.
- بعدها يتم كتابة كافة البيانات المطلوبة ثم دخول رقم الإقامة واختيار الجنسية.
- ثم يتم كتابة رمز التحقق والضغط على البحث.
- ومن ثم يتم الانتظار لتظهر كافة البيانات الخاصة بالوافدين التي قد قمنا بالاستعلام عنه.
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