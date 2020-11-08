نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن يعلن موعد دفعة نوفمبر 1442 والفئات المستفيدة من الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن الدفعة 36 يبحث عنها عدد كبير من مواطني المملكة العربية السعودية، يتم البحث دائماً من أجل معرفة الموعد المحدد لصرف دفعة حساب المواطن لشهر نوفمبر 2020، حيث أصبح حساب المواطن من أهم الخدمات التي تم توفيرها بالمملكة من أجل مواطنيها وخاصة لذوى الدخل الضعيف والمنخفض، ويهدف حساب المواطن إلي مساعدة جميع المواطنين على مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة، ومواجهة غلاء الأسعار، والبدء في عيش حياة كريمة لهم، ويتم صرف دفعة حساب المواطن الجديدة بناءً علي توافر شروط الأهلية والاستحقاق لجميع المستفيدين الذين تم تسجيلهم في دعم حساب المواطن النقدي، وسوف نوضح لكم موعد إيداع الدفعة 36 من حساب المواطن.

صرف دفعة حساب المواطن دفعة نوفمبر 2020

تأتي تصريحات مسئولي حساب المواطن دائماً قبل صرف أي دفعة عن إيداع جميع المبالغ الخاصة بالمستفيدين من برنامج حساب المواطن يوم 10 من كل شهر ميلادي، ويتم تأجيل صرف الدفعة من حساب المواطن في حالة وجود أجازة رسمية داخل المملكة العربية السعودية، ويتم الإيداع في حالة توافر شروط الصرف ومن هذه الشروط التالية:

أولاً أن يكون المواطن المستفيد سعودي الجنسية فيما عدا فئات محددة مثل، زوج وأبناء الوافدين بالمملكة.

ثانياً أن يكون من حاملي بطاقات التنقل.

ثالثاً أن يكون من المقيمين داخل المملكة بشكل دائم ومستقر.

رابعاً أن لا يعيش داخل الإيواء أو تم إيداعه بسجن المملكة.

موعد صرف الدفعة رقم 36 من حساب المواطن

أعلن حساب المواطن عبر حسابه الرسمي علي توتير عن بدء صرف الدفعة الجديدة رقم 36 من حساب المواطن في صباح يوم الثلاثاء القادم الموافق يوم 10 نوفمبر 2020، ويتم الاستعلام عبر الموقع الرسمي لحساب المواطن.