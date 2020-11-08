نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حساب المواطن وأيام قليلة على صرف الدفعة 36 وموعد صرف الدعم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يفصلنا عن إيداع دعم الدفعة الجديدة ساعات قليلة يترقبها المواطنين والأشخاص المستحقين من حساب المواطن، حيث أكد البرنامج على ضرورة توافر شروط الأهلية والاستحقاق لمستفيدي الدفعة 36 لشهر نوفمبر، ووفقاً لطبيعة الحال التي تتم أثناء عملية الإيداع أنه يتم إيداع الدعم للدفعة الجديدة في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء المقبل الموافق 10 نوفمبر 2020 أي بعد 3 أيام، وعادة ما يتم إيداع الدعم في اليوم العاشر من الشهر الميلادي ويتم تقديم الموعد ليوم واحد إذا تصادف يوم 10 مع يوم الجمعة ويتم تأخيره يوماً واحداً إذا تصادف مع يوم السبت.

تفاصيل الدعم الدفعة ال 35 :

ومن الجدير بالذكر أن برنامج حساب المواطن أعلن على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنه تم إيداع حوالي 1.8 مليار ريال سعودي، وهذا الدعم مخصص دعم شهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الخامسة والثلاثين 10.4 ملايين مستفيد وتابع، وقد بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 19.2 مليون ريال ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 82.3 مليار ريال منها 575 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

ضوابط حساب المواطن :

ومن المعلوم أن برنامج حساب المواطن قد أعلن بعد إيداع الدفعة الخاصة بشهر مارس 28 عن ضوابط وشروط جديدة يجب توافرها في الأشخاص المستحقة، حيث شملت الفرد المستقل تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم الدورة 28 من شهر مارس لعام 2020، وجاء من ضمن التعديلات إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد بلغ سنه ثمانية عشر عاماً أو أكثر وذلك برفع أحد الإثباتات التالية :