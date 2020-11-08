نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وظائف شركة ارامكو بالمملكة العربية السعودية لعام 2020م والأوراق المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة وظائف شركة ارامكو بالمملكة العربية السعودية، التي أعلنت عنها الشركة، لتوفير فرص عمل للشباب والخريجين والعمال في عدة تخصصات إدارية ومهنية، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، ويبدأ الراتب من 5000 ريال سعودي إلي 7000 ريال سعودي، لأن شركة ارامكو تعمل في عدة مجالات مختلفة، وتمتلك الشركة مصافي وعربات لنقل لنفط، وتبيع الملايين من البراميل يوميًا، ولقبت الشركة بلقب ارامكو اختصار لشركة النفط العربية الأمريكية وعرفت بهذا الاسم عام 1944، وتأسست شركة ارامكو السعودية عام 1933م، وهى شركة من أكبر الشركات السعودية التي تقوم بإنتاج البترول في العالم، وعلى من يرغب في التقديم الدخول على رابط شركة ارامكو.

وظائف شركة ارامكو والتخصصات المطلوبة

يوجد بعض الوظائف الخالية في شركة النفط السعودية وهي كما يلي:-

مطلوب سكرتيرة ومديرين مكاتب. مطلوب موظفين استقبال وخدمة عملاء. مطلوب شيف مطبخ ومقدم طعام في المطاعم الخاصة بالشركة. سائقين ومشرفين أمن. مطلوب مهندسين ومحاسبين ومديرين. مهندسين كهرباء ومهندسين ميكانيكي. مهندسين مساحة ومهندسين تصميم طرق. مطلوب شئون قانونية خبرة أو بدون خبرة. مهندسين بترول ورسامين هندسة مدنية. مديرين فروع ومديرين أقسام.

الأورق المطلوبة للتقديم

يوجد بعض الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف شركة ارامكو السعودية وهي كالتالي:-