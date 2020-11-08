نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية حل اختبارات منصة مدرستي التعليمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث كثير من الطلاب عن كيفية حل اختبارات منصة مدرستي أو الاختبارات الإلكترونية في منصة مدرستي التي يضعها المعلمين للطلاب لتقييم سير العلمية التعليمية، وسبق وتم إطلاق منصة مدرستي لتكون بديلًا للتعليم الواقعي من خلالها تقدم وزارة التعليم محاكاة افتراضية للمدرسة لجميع المراحل التعليمية يقوم الطلاب بالولوج إليها يوميًا ومتابعة الدروس وحل الواجبات والدخول إلى الفصول الافتراضية مع المعلمين باستخدام برنامج مايكروسوفت تيمز. حل اختبارات منصة مدرستي من خلال الخطوات التالية تستطيع حل الاختبارات الإلكترونية في مدرستي: الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية.

تسجيل دخول منصة مدرستي.

تدخل بعد ذلك على صفحتك على المنصة من القائمة الجانبية انقر على المقررات والمصادر.

عند النقر عليها يظهر لك عدة اختيارات، قم بالنقر على خيار اختبارات.

تفتح معنا صفحة البحث عن الاختبارات.

يمكنك من خيار البحث تحديد الاختبارات التي بدأت أو الاختبارات المنتهية.

بجانب كل اختبار يوجد الوقت لحله وأيقونة حل الاختبار.

قم بالنقر على أيقونة حل الاختبار وتفتح معك صفحة حل الاختبار.

تظهر معك صفحة الاختبار بعد اختيار الحل لكافة الأسئلة قم بالنقر على إظهار النتيجة لرؤية الحل الصحيح للأسئلة ووضع الدرجة. كيفية عمل اختبار على منصة مدرستي للمعلم الدخول للصفحة الرئيسية لحساب المعلم على مدرستي.

النقر على أيقونة المقررات والمصادر ومنها الاختبارات.

قم بالنقر على أيقونة إضافة اختبار.

حدد التسلسل الزمني وعنوان الاختبار ونوع الاختبار منشأ من قبل المعلم ونطاق الاختبار والنقر على التالي.

تظهر لك صفحة جديدة بها أيقونة إضافة سؤال قم بالنقر عليها الاختبار من بين نوعية الأسئلة المتاحة.

حدد درجة السؤال ثم النقر على حفظ.

وهكذا في جميع الأسئلة حتى تنتهي من كل أسئلة الاختبار.

بعد الانتهاء من وضع أسئلة الاختبار يقوم المعلم بالنقر على أيقونة حفظ ومتابعة.

تظهر لك رسالة تم الحفظ بنجاح.

يمكنك بعد ذلك التعديل أو الحفظ أو الحذف.

قم بالنقر على أيقونة إرسال الاختبار حتى يتم إرسال الاختبار للطلاب ثم حدد تاريخ بداية الاختبار وتاريخ النهاية،ومدة الاختبار والمجموعة المستهدفة سواء طلاب محددين أو كل الطلاب، والخيار الأخير إضافة درجة الاختبار في سجل الدرجات، ثم النقر على الحفظ.

الانتقال مرة أخرى لتبويب المقررات والمصادر للتأكد من وجود الاختبار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيفية حل اختبارات منصة مدرستي التعليمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.