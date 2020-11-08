نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون فوائد أو مقدم حجز احصل على سيارة بالتقسيط من بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية للرجال والنساء بسعر الكاش في المقال التالي

عمر شويل - جدة إذا كنت أحد العاطلين أو العاطلات أو متقاعد أو تتقاضى راتباً أقل من 5000 ريال فإن بنك التنمية الاجتماعية يقدم سيارات لمختلف الأنواع بالتقسيط وبسعر الكاش وبدون فوائد أو كفيل، وذلك لأحدث الموديلات العصرية للسيارات، حيث يعتبر برنامج السيارة من أفضل برامج بنك التنمية الاجتماعية أو بنك التسليف سابقاً، حيث نتابع مع قراء موقعنا شروط الحصول على سيارة من بنك التنمية الاجتماعية السعودي التي تعتبر من ابرز البرامج الاجتماعية التي يقدمها البنك، حيث تتميز السيارة أنها بسعر الكاش وبدون كفيل وبدون فوائد، مما يجعل هذا البرامج له ميزة استثنائية لدى المتعاملين مع البنك، هذا بالإضافة الى برنامج قرض كنف للمطلقات الأرامل وهى ضمن البرامج التي يقدمها البنك.

شروط الحصول على سيارة من بنك التنمية الاجتماعية

هناك مجموعة من الشروط المبسطة للحصول على سيارة بالتقسيط بسعر الكاش من بنك التنمية الاجتماعية وبدن فوائد واليكم هذه الشروط.

يشترط تواجد رخصة سواء للرجال أو النساء.

لا يزيد الراتب عن 5000 ريال شهرياً للقطاع الخاص.

حيث يقدم البنك مجموعة كبيرة ومختلفة من السيارات وبأحدث الموديلات حيث تبدأ أقساط السيارة بعد شهر وبدون مقدم حجز، ومدة القرض 5 سنوات وبدون أي فوائد من البنك، وهناك العديد من أنواع السيارات ومنها السوناتا وازيرا وانترا وكامري هذا بالإضافة الى التغييرات التي يجريها البنك على أنواع السيارات المقدمة شهرياً، كما يمكن للمستفيدين من برامج البنك الحصول على القروض الاجتماعية مثل قرض آهل الاستفادة أيضاً من برنامج السيارات من البنك، ولكن على العكس فإن المستفيد إذا حصل على سيارة من بنك التنمية الاجتماعية فإنه يحرم من الحصول على أية قروض اجتماعية وبرامج تمويلية من بنك التنمية الاجتماعية.

تقديم سيارة بنك التنمية الاجتماعية

كما يمكنكم التواصل على رقم بنك التنمية الاجتماعية السعودية (بنك التسليف سابقا) في حالة الرغبة في التقديم على البنك للحصول على سيارة بالتقسيط بسعر الكاش، وتحقيق استفادة من البرامج المقدمة للسيارات، أو من خلال التواصل مع إدارة تمويل البنك من خلال التقدم بطلب عبر الموقع الرسمي للبنك، حيث هناك لجان مختصة تقوم بفرز الطلبات المقدمة.