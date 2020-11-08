نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم سعر ومواصفات وعيوب ريلمي realme 7i بالدولار في المقال التالي

عمر شويل - جدة ريلمي realme 7i، يعتبر من اهم الهواتف التي أصدرتها شركه ريلمي وعملت علي التحديث من هاتف ريلمي realme 6 مع إضافة مواصفات ومميزات جديده حيث يأتي هاتف ريلمي realme 7i الجديد بمعالج من نوع snapdragon 662، كما هو في هواوي نوفا huawei nova 8 se مع شاشه تدعم معد التردد 90hz مع كاميرا خلفيه 64 ميجا بكسل مع منفذ usb من النوع type c وبطاريه كبيره تصمد للعمل علي فترات طويله.

مواصفات ريلمي realme 7i

يتميز ريلمي realme 7i بعده مميزات تجعله مختله تمام عن جميع الإصدارات السابقة وتكتمن مواصفات ريلمي realme 7i في الأتي:

أبعاد الهاتف 164.1*75.5*8.9 ملم ووزنه 188 جرام.

الهاتف بشريحتين نانو.

الهاتف يدعم الجيل الخامس.

إطار الهاتف من البلاستيك المتين كما تعودنا من ريلمي.

شاشه الهاتف من نوع lcd ips بمساحه 6.5 انش تتميز بجوده hd بدقه 1600*720 بكثافه 270 بكسل مع وجود طبقه حماية من نوع corning gorilla glass وتتميز الشاشة أيضا بمعدل التردد 90hz والتي تميزه بأداء افضل عند لعب الألعاب ومشاهده الفيديوهات.

يتوافر الهاتف بوحد تخزين 128 جيجا بايت من نوع usf 2.1 مع ذاكره احتياطيه 8 جيجا.

يمكن ذياده المساه بإضافة كارت ميموري.

الهاتف مزود بمعالج كولاكم من نوع snapdragon 662 بتكنولوجيا 11 نانو مع معالج من نوع andreno 610.

الهاتف مزود بكاميرا أمامية بدقه 16 ميجا بكسل.

الكاميرا الخلفية بارزه عن ظهر الهاتف مزوده بأربع كاميرات الأولي بدقه 64 ميجا بكسل والثانية 8 ميجا بكسل والثالثة بدقه 2 ميجا بكسل والرابعة بدقه 2 ميجا بكسل وهي المسئولة عن العزل والإطار مع فلاش ليد.

البطارية بسعة 5000 مللي أمبير وتتميز بسرعه الشحن السريع.

الهاتف يدعم اند رويد 10.

يتوار اللون الأخضر واللون الأزرق.

يتم تحديد الموقع الجغرافي gps بالإضافة إلي انظمه مثل a-gps , glonass ,bds.

يدعم الهاتف بصمه الإصبع وبصمه الوجه.

كما يمكنك معرفه سعر ومواصفات فيفو vivo v20 se الجديد.

عيوب ريملي realme 7i

يوجد بهاتف ريلمي realme 7i عده عيوب بسيطه جده لابد عليك معرفتها وهي:

الهاتف لا يدعم تصوير الفيديوهات بجوده 4k.

عدم دعم الهاتف إلي لمبه أشعارات.

لا يتوافر سماعه للإذن مع الهاتف.

كم سعر ريلمي realme 7i

يتميز هاتف ريلمي realme 7i بنسخته 128 جيجا و 8 جيجا رام بسعر 300 دولار ما يعادل بالمصري إلي 4390 جنيه، كما يمكنك أيضا معرفه سعر شاومي بوكو اكس 3 poco x3 NFC.