نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف الدفعة الجديدة وأهداف برنامج حساب المواطن والمستفيدين من التسجيل في البرنامج وشروط القبول في المقال التالي

عمر شويل - جدة أن برنامج حساب المواطن يقوم بتحسين الخدمات المقدمة للمواطن السعودي، وهذا البرنامج يقوم بتخفيف وطأة الآثار الاقتصادية الناتجة عن المبادرات لذوي الدخل المنخفض والمتوسط بالمملكة العربية السعودية، ولكي يتم تحقيق التوازن المالي المقدم للمستفيدين والمستفيدات.

أهداف برنامج حساب المواطن :

برنامج حساب المواطن يقوم بتمثيل بدل الإصلاحات للأسر السعودية، لكي يكون برنامج شامل به جميع المساعدات والإعانات الحكومية، برنامج حساب المواطن سوف يقوم بتوفير بوابة للنظام مواحداََ للتقييم الأهلية للمستفيدين والمستفيدات بالمملكة العربية السعودية، والهدف منها الفئات المستحقة بشفافية وفعالية أكبر.

المستفيدين من التسجيل في برنامج حساب المواطن :

السعودي غير المتزوج. الأسرة التي تملك الجنسية السعودية. يجب أن يكون حامل بطاقة التنقل بالمملكة العربية السعودية. عائلة السعودية المتزوجة مع اجنبي. زوجة المواطن سعودي الجنسية.

ومن المستفاد أن توفير دعم منتجات الطاقة والماء بشكله السابق كان يتيح لجميع المستهلكين بدون استثناء والاستفادة منه، بعيد عن حالاتهم المادية للمواطنين المقيمين داخل المملكة العربية السعودية، ولذلك أدى إلى استفادة فئات غير مستحقة من المنافع كالدخل وغير السعوديين.

ومن الجدير بالذكر أن يكون تطور نظام شامل يمكن من خلاله رفع كفاءة توجيه المنافع والدعم الحكومي المقدم للمواطنين المقيمين داخل المملكة العربية السعودية، وسوف يتم إعادة توزيع الدعم المادي لمستحقي الفعليين عبر صرف بدلات نقدية للأسر السعودية المؤهلة من خلال حوالات مصرفية.

بالإضافة إلى ذلك أن يمكن تشجيع وتحفيز المواطنين السعوديين والأسر على الاستهلاك الرشيد لمنتجات الطاقة والمياه، ولذلك قامت المملكة العربية السعودية بإطلاق تخفيف وطأة الآثار الاقتصادية الناتجة عن المبادرات لذوي الدخل المنخفض والمتوسط.

شروط القبول في برنامج حساب المواطن :

يجب على المستفيد أن يحمل الجنسية السعودية. يجب على المتقدم أن يكون مقيم داخل المملكة العربية السعودية. يجب أن يكون المستفيد محدودي الدخل المادي. لا يزيد عمر المتقدم عن 35 عاماً. ألا يكون المستفيد من أي برنامج دعم مادي حكومي آخر. يقوم بالتقديم في البرنامج المطلقات والأرامل والأيتام أيضا.

حيث أن عدم العدالة في توزيع هذه المنافع، وهذا يعد إقرار بالدعم الدائم والتحول الاقتصادي من خلال إعادة توجيه المنافع الحكومية في تقديم خدماتها، حيث يتم إيداع الدفعة الجديدة من برنامج حساب المواطن يوم 10 من كل شهر ميلادي.