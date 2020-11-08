عاجل موعد فتح باب التسجيل فى التدريب التقني والمهني الفصل الثاني 1442ه‍

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عمر شويل - جدة موعد فتح باب التسجيل فى التدريب التقني والمهني الفصل الدراسي الذى أعلنت عنه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي تويتر والمقرر أن يبدأ فى صباح اليوم، وفقا إلى الآليات والضوابط التي حددتها المؤسسة العامة للتدريب التقني.

موعد فتح باب التسجيل فى التدريب التقني والمهني الفصل الدراسي الثاني

يبدأ فتح باب التسجيل والقبول لبرامج البكالوريوس اليوم الموافق 8 نوفمبر 2020 والذى يوافق بالشهر الهجري 2/3/1442ه‍، على أن يستمر باب التقديم والقبول إلى نهاية يوم 17 من شهر نوفمبر 2020 والذي يوافق 2/4/1442ه‍. الدبلوم والمعاهد: يبدأ فتح باب التسجيل والقبول لبرامج الدبلوم والمعاهد بداية من يوم 22 من شهر نوفمبر 2020م الذي يوافق بالشهر الهجري 7/4/1442ه‍، على أن يستمر فتح باب التسجيل والقبول حتى نهاية يوم 1 أكتوبر 2020م الموافق 16/4/1442ه‍ حيث تشمل معاهد تدريب السجون، المعاهد الصناعية، التشييد والبناء الثانوية. دبلوم الكليات التقنية: يبدأ فتح باب التسجيل والقبول بداية من يوم 22 نوفمبر 2020م والذي يوافق 7/4/1442ه‍، على أن يستمر فتح باب التسجيل والقبول حتى نهاية يوم 1 أكتوبر 2020م، والتي شملت دبلوم الكليات التقنية بنات مسائي ودبلوم الكليات التقنية بنين.

رابط التسجيل والتقديم فى برامج التدريب التقني

كشفت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على الراغبين فى التسجيل فى الدورات التدريبية التقديم عبر رابط المؤسسة العامة https://ugate.tvtc.gov.sa/ فيما أكدت على الجميع بضرورة الإلتزام بالمواعيد المحددة وفقاً إلى الجداول المعلنه.