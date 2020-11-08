نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجوازات تُصرح إمكانية تمديد إقامة الزائر إلكترونيًا لليمنيين المقيمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة لقد تعاونت مديرية الجوازات التابعة للمملكة العربية السعودية مع المركز الوطني للمعلومات، وذلك بهدف تنفيذ كافة الإجراءات الخاصة بهوية الزائر وفي تقريرنا هذا سوف نتعرف على كافة المعلومات الخاصة بطريقة تجديد الهوية.

قرار مديرية الجوازات السعودية

أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية، أنه قد تقرر تمديد ” هوية الزائر” التي تمنح للأشقاء الليبيين المقيمين داخل أراضي المملكة، على أن يُطبق ذلك القرار اعتبارًا من الواحد والعشرين من شهر تسعة عام ألف وأربعمائة وواحد وأربعون هجريًا.

وأضاف المسؤول أيضًا أن ذلك التمديد ساريًا حتى السابع من شهر نوفمبر عام ألفين وعشرين ميلاديًا، ويكون ذلك استنادًا إلى الإجراءات السابق اعتمادها.

وجاء في القرار أيضًا أنه سيتم تمديد المدة إلكترونيًا دون الحاجة إلى الذهاب لمقر الجوازات، مع ضرورة دفع الرسوم مُسبقًا.

الآليات الخاصة بتجديد هوية زائر لليمنيين

هناك مجموعة من الآليات الخاصة بتجديد هوية زائر وهي كالتالي:-

ضرورة تسديد الرسوم المفروضة لتجديد هوية زائر وقدرها مائة ريال سعودي يتم دفعها من خلال القنوات البنكية الخاصة بنظام تسديد المدفوعات الحكومي.

عقب تسديد الرسوم المُستحقة يتم التجديد التلقائي لهوية زائر دون الحاجة إلى مراجعة مقر إدارة الجوازات السعودي، وتكون مدة التجديد ستة أشهر بدءًا من تاريخ السداد.

يقوم المستضيف تسجيل الدخول إلى الرابط الرسمي الخاص بمنصة أبشر الحكومية، ومن ثم يقوم باختيار” طباعة هوية زائر ”

من ثم يقوم المُستضيف بالنقر على “توصيل وثائق هوية زائر”، وبذلك يتم ارسال رسالة بشكل آلي إلى المُستضيف تحتوى تلك الرسالة على طلب خاص بسداد الرسوم المستحقة لتوصيل هوية زائر، والتي يتم إيصالها عبر خدمة “واصل” المُقدمة من البريد السعودي

على المُستضيف تسجيل عنوانه الوطني، وفي حال لم يقم المستضيف بتسجيل العنوان، سيظهر رابطًا من خلاله يُسجل من خلاله العنوان الوطني.