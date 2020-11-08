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عمر شويل - جدة طريقة الاستعلام عن نتيجة اختبار القدرات لطلاب الثانوية العامة، أعلنت الهيئة العامة للتقويم والتدريب في وقت سابق عن فتح باب التسجيل في اختبارات القدرات العامة للقبول في الجامعات وذلك لخريجي الثانوية العامة من أبناء المملكة العربية السعودية أو الوافدين، وذلك بالإضافة إلى اختبارات التحصيل ويبلغ عدد اختباراته 5، وهي عبارة عن ثلاث اختبارات ورقية واختبارين إلكترونيين، أو 4 اختبارات ورقية وواحد إلكتروني، أو 3 إلكتروني و2 ورقي، وينتظر الطلاب والطالبات نتيجة الاختبار، والذي سنتعرف على طريقة الاستعلام عنه.

طريقة الاستعلام عن نتيجة اختبار القدرات العامة

عملت هيئة التقويم والتدريب على توفير خدمة الاستعلام عن نتيجة اختبار القدرات العامة عبر موقعها الإلكتروني، وذلك للفترة الأولى من الاختبار التي تم تحديدها في الفترة ما بين 15 صفر 1442 وحتى 23 صفر 1442 وقد تمت الاختبارات بنجاح بالالتزام بالإجراءات الوقائية، وأوضحت الهيئة أنه يمكن الاستعلام عن النتيجة عبر موقع قياس التابع للهيئة عن طريق إدخال رقم السجل المدني الخاص بالطالب وكذلك كلمة المرور، وسيحصل الطالب على النتيجة في غضون 72 ساعة عبر البريد الإلكتروني الخاص به.

أهداف اختبارات القدرات العامة

يعد النجاح في اختبار القدرات العامة هو شرط أساسي لالتحاق طلاب الثانوية العامة بالجامعات لمعرفة مدى قدرة الطالب على مواصلة الدراسة بالجامعات، و يهدف الاختبار إلى قياس قدرة الطالب على التحليل والاستدلال، وقياس قابليته للتعلم بقياس قدرته على فهم المقروء وإدراك العلاقات المنطقية والقدرة على الاستنتاج والاستنباط وحل المسائل الرياضية التي تحتوي على مفاهيم الرياضيات الأساسية.