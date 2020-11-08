دوت الخليج – ناريمان خالد تم معاينة الحالة في عيادات جراحة العظام والعمود الفقري ، وبعد الكشف الإكلينيكي والسريري وفحوصات الأشعات ، تبين أنها تعاني من (الجنف ) وهو مرض يسبب انحراف في العمود الفقري ، وقد كانت درجة الإنحراف ٧٠ درجة ، وقد تؤثر على استقرار ثباتية الجسم ، وأيضاً قد تؤثر على الجهاز التنفسي ، وبعد مناقشة الحالة مع المريضة وذويها، قرر استشاري جراحة العظام والعمود الفقري دكتور بسام حسين الأحمدي مع فريقه الطبي ، على إجراء عملية جراحية وذلك بتصحيح الإنحراف ، هذا وبعد فضل الله تكللت العملية بالنجاح وتم تصحيح العمود الفقري بنسبة ٩٠٪؜ ، وخرجت المريضة بعد مكوثها خمسة أيام في المستشفى بحالة صحية جيدة ومتابعتها في العيادات الخارجية .

الفريق الجراحي

د.بسام الأحمدي

د.عبدالله محبت

د.مصطفى محمود

د.عبدالله ابو النصر

فريق التخدير

د.شريف يوسف محمود

فني تخدير صالح الفايدي

فني العمليات عبدالرحمن الكويتي

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نجاح عملية تصحيح إنحراف للعمود الفقري بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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