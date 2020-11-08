نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط وطريقه التقديم في الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان 1442 في المقال التالي
عمر شويل - جدة مما لاشك فيه أن هذا الموضوع من الموضوعات الهامة في حياه كل مواطن يعيش داخل المملكة العربية السعودية وتقدم الحكومة السعودية مع وزارة التضامن الاجتماعي السعودي عددا هائلا من الخدمات منها الموضوع الذي نتحدث فيه اليوم وهو شروط وطريقه التقديم في الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان 1442 هجريا ويتطلع الإسكان التنموي فئه صغيره من المجتمع وهم محدودي الدخل مما يوفر لهم المسكن المناسب لهم مقابل مبلغ مالي رمزي وبسيط من أجل حياه كريمة داخل المملكة العربية السعودية وهذا يحقق التكافل الاجتماعي بين جميع المواطنين
فائدة الإسكان التنموي
إن فائدة الإسكان التنموي انه يوفر وحدات سكنية بأثر رجعي عن طريق حق الانتفاع للأسر المستحقة والأكثر حاجـة فــي المجتمــع من المشمولين برعاية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المسجلين في بوابة الدعم السكني وذلك عن طريق التكامل والتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنتشرة في جميع مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية
الاستعلام عن استحقاق الإسكان التنموي برقم الهوية
- الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة الإسكان السعودية
- يقوم المواطن بتسجيل البيانات الخاصة به
- ثم النقر علي أيقونة الخدمات العامة
- كتابة رقم الهوية أو تحقيق الشخصية
- ثم النقر علي استعلام عن البيانات
طريقه التسجيل في الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان
شروط الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان داخل المملكة
- تقوم الحكومة السعودية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بمنح وحدات سكنية لمحدودي الدخل وتكون هذه الوحدات ذات كفائه عالية وبأسعار رمزية بسيطة
- يقوم الشخص المتقدم للإسكان التنموي بدفع مبلغ رمزي 200 ريال سعودي كل شهر
- وفي بعض الأحيان عندما يكون للمتقدم مصدر دخل ويعمل بصفه دائمه يقوم بدفع مبلغ 800 ريال سعودي في الشهر
- يجب أن يكون الشخص حامل للجنسيه السعودية ومقيم اقامة كامله داخل المملكة العربية السعودية
- يجب ملئ استمارة بكافه البيانات المطلوبة التي تتوجب عليه انجازها وإحضار جميع الأوراق فورا
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