نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح باب التوظيف لجميع المؤهلات لدى شركة الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة فتح باب التوظيف لجميع المؤهلات لدى شركة الراجحي،أعلنت شركة الراجحي بالمملكة عن وجود فرص عمل في الوظائف الإدارية للرجال والنساء من حملة الدبلوم والثانوية العامة والبكالوريوس لشغل عدد من الوظائف لدى قطاع البنوك مثل: الهاتف المصرفي، التسويق عبر الإنترنت، تحصيل الديون، استشاري المبيعات الميدانية للتمويل الشخصي، استشاري المبيعات الميدانية لتمويل السيارات، واستشاري المبيعات الميدانية للتمويل العقاري، وأكدت الشركة أنه لا يشترط لشغل هذه الوظائف وجود خبرة ولكن في حالة وجودها يتم اعتبرها ميزة إضافية.

أماكن العمل لوظائف شركة الراجحي

أعلنت شركة الراجحي عن بدء استقبال طلبات التقديم للوظائف الإدارية المذكورة سابقاً، وذلك من يوم الخميس الماضي وحتى الاكتفاء بالعدد المطلوب، ويذكر أن مناطق العمل ( الرياض، مكة المكرمة، جدة، الدمام، أبها، القصيم، الطائف، المدينة المنورة، تبوك، حائل، جازان، الجبيل، الخراج، ينبع، الخرج، عرعر، القريات، الجوف، نجران.

متطلبات التوظيف لدى شركة الراجحي

شهادة الثانوية العامة، أو الدبلوم، أو البكالوريوس بدون تحديد للتخصص.

مهارات استخدام الكمبيوتر وبرامج الاوفيس.

أن يكون مستوى المتقدم جيد في اللغة الإنجليزية مع ضرورة توافر مهارات تواصل قوية باللغة العربية والإنجليزية.

كيفية التقديم على وظائف شركة الراجحي

الدخول إلى موقع الشركة وملء استمارة التقديم بكتابة الاسم ورقم الجوال وتاريخ الميلاد واختيار المؤهل الدراسي والجنس والجنسية وتحديد مستوى إتقان اللغة الإنجليزية، وكتابة عنوان المتقدم م اختيار الوظيفة التي يرغب في التقديم لها، وعدد سنوات الخبرة، بالإضافة إلى تحديد ما إذا كان المتقدم يعمل حالياً أم متوقف عن العمل والضغط على إرسال ليتم حفظ الطلب والتواصل معك بعد الإطلاع على البيانات المدونة.