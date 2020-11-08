نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط وخطوات الحصول على إقامة مميزة بالمملكة لجميع الجنسيات في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط وخطوات الحصول على إقامة مميزة بالمملكة لجميع الجنسيات، قام مجلس الوزراء السعودي بإقرار نظام الإقامة المميزة العام الماضي والذي يمنح المقيمين من مختلف الجنسيات عدة مزايا مقابل رسوم مالية تصرف مرة واحدة للحصول على إقامة دائمة أو سنوية وبعدها يتم معاملة الشخص مثل أي مقيم، حيث يخضع للأحكام النظامية والضريبية، وكانت أول مرة تطبق فيها هذه الخدمة في نوفمبر 2019 ل 73 شخص من 19 جنسية مختلفة، ولمزيد من معلومات حول شروط وخطوات الحصول عليها نتابع سوياً هذه المقالة.

شروط الحصول على إقامة مميزة بالمملكة

حددت الحكومة السعودية عدة شروط للحصول على إقامة مميزة على أراضيها للأفراد من جميع الجنسيات، وهي:

أن يكون المتقدم للإقامة يمتلك جواز سفر ساري الصلاحية.

أن تكون الحالة المادية للشخص ملائمة.

أن يكون عمر المتقدم 21 عام على الأقل.

في حالة تقدم شخص من داخل المملكة ينبغي حصوله على إقامة نظامية.

ألا توجد سوابق جنائية مسجلة ضد المتقدم.

أن يكون بصحة جيدة وخالي من الأمراض المعدية.

خطوات الحصول على الإقامة المميزة

بعد انطباق الشروط المطلوبة للحصول على الإقامة المميزة يمكنك القيام بالخطوات التالية: