نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبشر المرور | رابط المخالفات المرورية السعودية والاعتراض عليها برقم الهوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت وزارة الداخلية بإنشاء أبشر المرور ، للاستعلام والاعتراض على المخالفات المرورية 2020م برقم الهوية، وكان الهدف من إنشاء هذا الموقع هو التقليل من أعداد العاملين والموظفين والمراجعين في هذا القطاع، والتخفيف من الضغط الكبير الذي يتعرض له الموظفين بسبب الزحام الكبير في مجال المرور، وراحة المواطنين من التكدس الكبير والزحام والوقوف في طوابير طويلة، لاستخراج رخصة السيارة، أو دفع المخالفات المرورية، ويتميز نظام أبشر المرور بأن الخدمة فيه متوفرة 24 ساعة، وسوف نقوم من خلال موقع ثقفني، بشرح طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور السعودية.

طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية السعودية برقم الهوية عبر أبشر المرور

هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها للاستعلام عن مخالفات المرور وهى كالآتي:-

الدخول على موقع أبشر المرور. تسجيل رقم الهوية أو اسم المستخدم. إدخال الرمز المرئي الموجود بالأسفل. بعد ذلك يقوم الموقع بفتح نافذة جديدة نقوم من خلالها بتعبئة البيانات. بعد ذلك سوف تظهر المخالفات المرورية، وزمن ومكان وقوعها، وقيمة هذه المخالفات.

فئات مخالفات المرور بالسعودية حسب القيمة النقدية

تم تقسيم المخالفات المرورية إلى فئات حسب القيمة المالية وهى كما يلي:-

الفئة الأولى تتراوح فيها الغرامات ما بين 500 ريال سعودي و900 ريال سعودي، وهذا يعتمد على قيمة المخالفة.

الفئة الثانية تتراوح فيها الغرامات ما بين 300 ريال سعودي و500 ريال سعودي.

الفئة الثالثة وتتراوح فيها قيمة الغرامات ما بين 150 ريال و 300 ريال سعودي كحد أعلى.

الفئة الرابعة وتتراوح فيها الغرامات ما بين 100 ريال سعودي كحد أدنى و 150 ريال سعودي كحد أعلى.

الفئة الخامسة وتتراوح فيها غرامات المرور ما بين 1000 ريال سعودي، و2000 ريال كحد أقصى.

الفئة السادسة وتتراوح فيها قيمة المخالفات المرورية ما بين 3000 ريال سعودي، و6000 ريال سعودي كحد اعلى.

ما بين 3000 ريال سعودي، و6000 ريال سعودي كحد اعلى. الفئة السابعة وتتراوح فيها الغرامات ما بين 5000 ريال سعودي، و10000 ريال سعودي.

طريقة الاعتراض على الغرامات المرورية عبر نظام ساهر

يستطيع أي شخص الاعتراض من خلال الخطوات الآتية:-

الاعتراض متوفر من خلال نظام ساهر فقط.

فقط. النظام يعمل 24 ساعة ومتوفر للمقيمين بالمملكة السعودية.

يستطيع أي شخص الاعتراض خلال 30 يوماً من وقوع المخالفة.

لا يستطيع أي شخص الاعتراض على مخالفة تم دفعها.

تستطيع أن تنتظر على دفع الغرامة حتى يتم الرد على الاعتراض.

غرامة المخالفات المرورية

غرامة مالية لا تقل عن 150 ريال ولا تزيد عن 300 ريال سعودي للمخالفات الآتية:-