نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التقديم في وظائف الجوازات 1442 بالخطوات عملية التسجيل عبر أبشر للتوظيف في المقال التالي
عمر شويل - جدة خطوات التقديم في وظائف الجوازات ، بعد الإعلان الرسمي من قبل الإدارة العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية، لكل من يبحث عن وظائف الجوازات، فإن هناك المزيد من وظائف الجوازات المتاحة لكل من الرجال والنساء أيضاً، حيث تم عرض وافي من قبل عن كل ما يتعلق بوظائف الجوازات بالمملكة العربية السعودية، وكافة الشروط التي يجب أن تتطبق للقبول في هذه الوظائف، كما تم عرض كل ما هو مطلوب من أوراق ومستندات خاصة المتقدمين في وظائف الجوازات بالمملكة العربية السعودية، ولهذا سوف نقوم من خلال هذا المقال التالي بعرض ما هي خطوات التقديم في وظائف الجوازات 1442 أبشر.
شروط التقديم في وظائف الجوازات 1442
يمكن التقديم في وظائف الجوازات 1442 بالمملكة العربية السعودية من خلال توافق جميع الشروط المعلنة من قبل الإدارة العامة للقبول المركزي
- حيث يجب أن تتوافق نسبة الطول مع الموجود داخل لائحة الشروط، حيث يجب أن يكون 168 سم ويزيد عن ذلك.
- مع وجود لياقة بدنية خاصةً للرجال.
- وإذا كان الرجل متزوجاً فيجب أن تكون الزوجة سعودية.
- كما يجب أن يجتاز جميع الاختبارات الموضوعة من قبل الإدارة العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية، سواء كان اختبارات شخصية أو طبية.
- كما يجب ألا يكون هناك أي سوابق قانونية تعيق قبوله في وظائف الجوازات.
- كما يجب أن تكون لديه شهادة معتمدة.
- أو تكون شهادة تعادل شهادة الثانوية العامة أو هي نفسها.
- كما يجب أن يتراوح عمر المتقدم بين الثامنة عشر وحتى السابعة والعشرين.
- ويجب أن تكون المملكة العربية السعودية هي مسقط ولادته.
خطوات التقديم في وظائف الجوازات 1442 أبشر
- يمكن التقديم في وظائف الجوازات 1442 أبشر الإلكترونية، من خلال التواصل مع الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لمنصة أبشر بالمملكة العربية السعودية.
- وبعد تسجيل الدخول يمكن التواصل مع خانة الوظائف المتاحة.
- وبعد ذلك سوف تظهر قائمة بعدد من الوظائف.
- قم بالضغط على الوظيفة التي تود العمل بها.
- وبعد ذلك سوف تظهر قائمة بشروط الوظيفة.
- قم بقراءتها جيداً والضغط على خانة الموافقة.
- بعد ذلك قم بتسجيل كافة البيانات المطلوبة من حيث الحالة الاجتماعية ورقم الهوية وغيرها.
- وبعد ذلك قم بالضغط على خانة موافق.
- ثم خانة تقديم الطلب.
- وبعدها يمكنك الاستعلام عن نتائج وظائف الجوازات، سوف يتم الرد بالموافقة أو بالرفض على تقديم الطلب.
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