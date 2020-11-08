نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات التقديم في وظائف الجوازات 1442 بالخطوات عملية التسجيل عبر أبشر للتوظيف في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات التقديم في وظائف الجوازات ، بعد الإعلان الرسمي من قبل الإدارة العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية، لكل من يبحث عن وظائف الجوازات، فإن هناك المزيد من وظائف الجوازات المتاحة لكل من الرجال والنساء أيضاً، حيث تم عرض وافي من قبل عن كل ما يتعلق بوظائف الجوازات بالمملكة العربية السعودية، وكافة الشروط التي يجب أن تتطبق للقبول في هذه الوظائف، كما تم عرض كل ما هو مطلوب من أوراق ومستندات خاصة المتقدمين في وظائف الجوازات بالمملكة العربية السعودية، ولهذا سوف نقوم من خلال هذا المقال التالي بعرض ما هي خطوات التقديم في وظائف الجوازات 1442 أبشر.

شروط التقديم في وظائف الجوازات 1442

يمكن التقديم في وظائف الجوازات 1442 بالمملكة العربية السعودية من خلال توافق جميع الشروط المعلنة من قبل الإدارة العامة للقبول المركزي

حيث يجب أن تتوافق نسبة الطول مع الموجود داخل لائحة الشروط، حيث يجب أن يكون 168 سم ويزيد عن ذلك.

مع وجود لياقة بدنية خاصةً للرجال.

وإذا كان الرجل متزوجاً فيجب أن تكون الزوجة سعودية.

كما يجب أن يجتاز جميع الاختبارات الموضوعة من قبل الإدارة العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية، سواء كان اختبارات شخصية أو طبية.

كما يجب ألا يكون هناك أي سوابق قانونية تعيق قبوله في وظائف الجوازات.

كما يجب أن تكون لديه شهادة معتمدة.

أو تكون شهادة تعادل شهادة الثانوية العامة أو هي نفسها.

كما يجب أن يتراوح عمر المتقدم بين الثامنة عشر وحتى السابعة والعشرين.

ويجب أن تكون المملكة العربية السعودية هي مسقط ولادته.

خطوات التقديم في وظائف الجوازات 1442 أبشر