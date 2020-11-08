نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام والاعتراض على المخالفات المرورية السعودية عبر بوابة أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة المخالفات المرورية السعودية ، يهتم أصحاب السيارات لمعرفة المخالفات المرورية التي توجد على سياراتهم، لذلك قامت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية بتدشين موقع أبشر لاستعلام مخالفات المرور، وكذلك يهتم المقيمين بالمخالفات التي توجد على مركباتهم، ونظام أبشر سهل على كثير من المواطنين والمقيمين عناء الذهاب لمراكز المرور للاستعلام عن المخالفات، خصوصاً بعد إقرار المخالفات المرورية الجديدة، وتغليظ العقوبة.

رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية السعودية برقم الهوية

يستطيع كل مواطن سعودي، وكل مقيم، الاستعلام عن المخالفات المرورية، من خلال الدخول على رابط موقع أبشر للاستعلام عن المخالفات المرورية ، بعد الدخول سوف نجد أن هناك خانتين الخانة الأولي ندون بها رقم الهوية، والخانة الثانية ندون بها الرمز المرئي، بعد ذلك سوف تظهر لنا العديد من المخالفات التي لا يعلم عنها شيء السائق، مثل التحدث في التليفون المحمول، والسير عكس الاتجاه، ومخالفة عدم ربط حزام الأمان، وغيرها من المخالفات التي تقوم برصدها أجهزة الرادار المركزية.

رابط أبشر المرور للاعتراض على غرامات المرور السعودية

قامت وزارة الداخلية السعودية، من خلال أبشر المرور، بتخصيص رابط أبشر للاعتراض على المخالفات المرورية ، ووضعت لذلك عدة شروط وهى كالاتي:-

أن يكون المعترض مسجلاً في بوابة وزارة الداخلية. الاعتراض خلال ثلاثون يوماً من تاريخ تسجيل المخالفة. يمكن الاعتراض على المخالفات المسجلة من خلال نظام ساهر فقط. لا يمكن الاعتراض على المخالفات المسددة. يجب السداد بعد الاعتراض مباشرتاً تفادياً ارتفاع قيمة المخالفة للحد الأعلى. الاعتراض مره واحده على كل مخالفة.

الاستعلام عن المخالفات المرورية السعودية برقم اللوحة

نقوم بالدخول على موقع أبشر المخصص بعرض المخالفات المرورية، حيث نختار خدمات المرور، من الصفحة الرئيسية ثم نضغط عليها، بعد ذلك نختار استعلام عن وجود مخالفة ونضغط عليها، سوف تظهر لنا اختيارات أخرى نختار منها ما يناسبنا، والتي منها خدمات خاصة برخصة السيارة والمخالفات التي عليها، وخدمات خاصة برخصة القيادة والمخالفات التي عليها، أو متابعة الطلبات والدخول على الصفحة التي تريدها، بعد ذلك نقوم بإدخال رقم اللوحة، أو الرقم المخصص لرخصة القيادة، وهو موجود بوضوح، بعد ذلك نضغط على عدد المخالفات.

طريقة تجديد رخصة القيادة من خلال أبشر المرور

الدخول على نظام أبشر الخاص بالخدمات المرورية. سوف تظهر لك أيقونة تجديد الرخصة قم بالضغط عليها وسوف تنقلك إلى الخدمة التي ترغب بها، قم بعد ذلك باختيار الخدمات الالكترونية ثم القيام باختيار خانة المرور، ثم اختيار تجديد رخصة القيادة. سوف تظهر لك بعد ذلك رسالة ترحيب قم بقراءتها بعد ذلك بالضغط على التالي. القيام باختيار عدد سنوات تجديد الرخصة، سواء سنتان أو خمس سنوات أو عشر سنوات. بعد اختيار سنوات تجديد الرخصة سوف يتم الانتقال إلى بوابة أخرى لتسجيل البيانات المطلوبة.

طريقة الاستعلام عن غرامات المرور السعودية برقم الهوية بوابة أبشر

الدخول على بوابة أبشر الإلكترونية. إدخال رقم الهوية الوطنية، أو رقم الإقامة، والرمز المرئي. النقر على كلمة عرض.

طريقة الاعتراض على المخالفات المرورية السعودية إلكترونياً

تستطيع الاعتراض على مخالفات المرور من خلال نظام ساهر.

تستطيع أن تعترض على المخالفات التي لم يمر على ارتكابها شهر.

لا تستطيع الاعتراض على مخالفات المرور التي تم دفعها.

تستطيع الانتظار على دفع الغرامة حتى يتم الرد على الاعتراض.

أهم المخالفات المرورية السعودية

الانشغال بالجوال عن الطريق والقيادة. تجاوز السرعة المقررة. الانتقال إلى مسار آخر دون التأكد من خلو الطريق من السيارات، وعدم إعطاء إشارة بتغيير المسار. الخروج من طريق فرعي إلى طريق رئيسي مع عدم التحقق من سلامة الاجراء.

قيمة غرامات المرور

الغرامات التي لا تقل عن 150 ريال ولا تزيد عن 300 ريال سعودي وهى كما يلي:-

عدم ارتداء حزام الأمام.

استخدام منبه السيارة بشكل سيئ.

قيام سائق الدراجة بالتعلق المركبات أو حمل أشياء تعرض مستخدمي الطريق للخطر.

عدم الفحص الدوري للمركبة في موعدها.

عدم استخدام اشارات الالتفاف لليمين أو اليسار، أو تغيير المسار.

قالت الجوازات السعودية، أن المخالفات المرورية التي على الوالد لا تمنع استخراج او تجديد جواز السفر، لمن هم أقل من 18 عاماً، ويتطلب تجديد أو إصدار الجواز في المملكة السعودية موافقة أحد الوالدين حتى يتم استخراج الجواز.

ردت الإدارة العامة للمرور، على الاستفسار الخاص بشأن هل تمنع المخالفات المرورية المواطنين من السفر خارج المملكة؟ وقالت أن مخالفات المرور لا تمنع من السفر للخارج، وورد هذا الاستفسار على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.