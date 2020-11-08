نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وجبات كنتاكي السعودية 2020 منيو كنتاكي والرقم الموحد للطلب حتى باب المنزل في المقال التالي

عمر شويل - جدة وجبات كنتاكي السعودية أو منيو كنتاكي السعودية 2020 هو الأكثر بحثًا بين مطاعم المملكة بشكل عام، حيث أن كنتاكي يعتبر من أهم المطاعم التي تقدم وجبات مميزة، وله فروع في كافة الدول، وخصوصًا المدن السعودية، التي يعشق المواطنون بها منيو كنتاكي الجديد على وجه الخصوص، وعقب إطلاق ساندوتشات مميزة، ووجبات عائلية فاخرة، والتي يمكن طلبها من خلال كنتاكي الرقم الموحد.

وجبات كنتاكي السعودية

على الرغم من توافر مجموعة من المطاعم المحلية والعالمية في المملكة العربية السعودية، إلا أن كنتاكي يعتبر هو الأشهر، وذلك بسبب تقديم عروض كنتاكي المميزة بين الحين والآخر على الوجبات بشتى أنواعها، بالإضافة إلى تتبيلة كنتاكي السرية المميزة التي لم يصل لها أحد إلى الآن.

منيو كنتاكي السعودية 2020

يوفر كنتاكي ديو الدجاج والروبيان المميز، وهي وجبة تتكون من قطعتين من الدجاج وخمسة قطع من الروبيان، ومعها سلطات، وصوص كنتاكي الشهي، وكل هذا بسعر 32 ريال سعودي فقط.

بينما وجبة سوبر ستربس الجديد التي تتكون من خمس قطع ستربس مع الصوص الرائع، والبطاطس والسلطات، والمياه الغازية، يصل سعرها إلى 28 ريال سعودي.

واحصل على وجبة مايتي زنجر بوكس المميزة، التي تحتوي على ساندوتش زنجر، وقطعة من الدجاج، والمشروب المميز بسعر يصل إلى 33 ريال سعودي.

أما وجبة سوبر دينر، التي تتكون من قطع الدجاج على طريقة كنتاكي السعرية، فيصل سعرها إلى 28 ريال سعودي، ومعها مشروب، والخبز، وسلطة الكولو سلو.

كما يمكن الحصول على بوكس ماستر المكون من شرائح الفيليه الدجاج، وقطع من ناتشو تشيز، والطماطم، والخضار، والخبز، والمشروب الغازي، بسعر يصل إلى 27 ريال سعودي.

كما أن هناك وجبة كرسبي ستربس الشهية، المكونة من أربع قطع من الدجاج الكرسبي، وصوص الشيدر اللذيذ، وقطع من الخبز، يصل سعرها إلى 25 ريال سعودي.

أو احصل على بوكس تويستر، مكون من قطع الدجاج، والتويستر، والكولو سلو، والمياه الغازية، بسعر يصل إلى 25 ريال سعودي.

كنتاكي الرقم الموحد السعودية

وللطلب أو الحصول على المزيد من المعلومات عن منيو كنتاكي السعودية 2020 أو وجبات كنتاكي السعودية يمكن الاتصال على الرقم الموحد داخل المملكة العربية السعودية: 920021111.