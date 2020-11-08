نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صرف حساب المواطن الدفعة 36 خلال ساعات والاعتراضات على نتائج الأهلية قائمة الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة حساب المواطن الدفعة 36 ،والتي يبحث الكثيرون من مواطني المملكة العربية السعودية عن موعد صرفها بعدما تم الإعلان عن تأخيره عبر الصفحة الرسمية لبرنامج حساب المواطن عبر تويتر فالكثيرون ينتظرونه في اليوم المحدد لسد الحاجات المعيشية والتحسين من دخل الأسرة والفرد، أيضا تم التنويه مسبقا عن موضوع الأهلية والاستعلام عنها وقد قامت الصفحة الرسمية لحساب المواطن بالتأكيد على أنه من الضروري تحديث بيانات المستفيدين من برنامج الدعم حساب المواطن في حالة ظهرت لك الحالة إنك غير مؤهل وإلا سيتم وقف صرف دفعات حساب المواطن للأشخاص غير المؤهلين في فترة زمنية ثلاث أشهر من تاريخ ظهور عدم الأهلية ويمكنكم معرفة كافة المعلومات الضرورية التي تمكنك من الاستعلام عن الأهلية.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 36

تم التأكيد من قبل الصفحة الرسمية لبرنامج حساب المواطن أنه لا توجد أي أعطال أو تأخير كبير في برنامج الدعم،بالنسبة للدفعة الماضية كان تأخير صرف الدفعة 35 حساب المواطن لمدة يوم واحد فقط حيث يتم صرف الدفعات في العاشر من كل شهر لكن العاشر من أكتوبر وكان يوم السبت وهو إجازة رسمية لكافة البنوك لذا تم صرف مستحقات الدعم الخاصة بحساب المواطن في يوم الأحد الحادي عشر من شهر أكتوبر للعام 2020 ، أما بالنسبة للدفعة 36 من حساب المواطن فتم التأكيد على أنه ستصدر في اليوم العاشر من شهر نوفمبر الموافق الثلاثاء 10/11/2020 ولن يوجد أي تأخير هذا الشهر.

الاستعلام عن الأهلية للدفعة 36 حساب المواطن

خطوات بسيطة تمكنك من خلالها التعرف على إذا كنت مؤهل للاستمرار في الحصول على دفعات حساب المواطن بعد التنويه على أنه تحديث البيانات ضروري في حالة إذا كانت الحالة التي ستظهر لك غير مؤهل ويتم تحديث البيانات إلكترونيا خلال مدة زمنية أقصاها ثلاثة أشهر، يمكنك معرفة نتائج الأهلية من خلال خطوات بسيطة وهي كالتالي:

الدخول على الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن

تسجيل رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور الخاصة بك ورمز التحقق

بعد الضغط على دخول ستظهر لك قائمة اختر منها الاستعلام عن الأهلية

تأكد من بيانات الاستعلام الموجودة في الصفحة التالية.

نتابع معكم كل ما يخص موعد صرف دفعات حساب المواطن لحظة بلحظة من خلال أحدث تصريحات الموقع الرسمي ويمكنكم ترك أي استفسار أو توضيح وسنقوم بالرد عليه فورا.

الاعتراض على الأهلية حساب المواطن

قامت الصفحة الرسمية لبرنامج حساب المواطن عبر تويتر بالتأكيد على موعد الاعتراض على نتائج الأهلية وذلك عقب صدور نتائج الأهلية للدفعة 36 شهر نوفمبر وتم التأكيد على أنه سيكون مسموح بالاعتراض في غضون تسعون يوما فقط من تاريخ ظهور النتيجة على حساب المواطن في حساب كل شخص ولا يمكن الاعتراض على نتائج الأهلية بعد انقضاء المدة المحددة من قبل البرنامج، وسيتم تأكيد صدور دفعة نوفمبر خلال ساعات قليلة في أرصدة المواطنين.