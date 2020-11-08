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عمر شويل - جدة يحتاج الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية إلي الاستعلام عن سيارة برقم اللوحة السعودية خاصة عند شراء سيارة جديدة أو سيارة مستعملة من الأسواق السعودية الخاصة ببيع السيارات وهو إجراء هام يجب على الجميع القيام به خاصة عند شراء سيارات مستعملة وليست جديدة وذلك حتى يستطيع المشتري الاستعلام عن جميع المعلومات الخاصة بالسيارة والكشف عن جميع الأمور المتعقلة بها حتى لا تكون السيارة عليها مخالفات ويقع المالك الجديد في العديد من المشاكل بعد شراء السيارة لذلك من الأمور الهامة هو الاستعلام عن سيارة برقم اللوحة السعودية وهو ما نقدمه لكم في هذا الموضوع.

الاستعلام عن سيارة برقم اللوحة السعودية

سهلت المملكة العربية السعودية على جميع المواطنين القيام بخطوات الاستعلام عن سيارة برقم اللوحة بشكل إلكتروني حيث أصبح بإمكان الجميع الاستعلام عن جميع المعلومات والبيانات الخاصة بالسيارات من خلال رقم اللوحة الخاصة بها قبل شراؤها ومعرفة جميع المخالفات المتواجدة على السيارة قبل إتمام عملية الشراء حتى يستطيع معرفة كل شيء قبل شراء السيارة وتجنب الوقوع في المشاكل ودفع غرامات إذا كانت السيارة مرتكبة للعديد من المخالفات.

بدلاً من أن يذهب كل شخص إلي المصالح المرورية في المملكة العربية السعودية والاستعلام عن جميع البيانات المتعلقة بالسيارة وانتظار بعض الوقت لمعرفة هل السيارة ارتكبت العديد من المخالفات من قبل أو لا يمكنك فعل ذلك من المنزل من خلال الهاتف فقط كل ما عليك فعلة هو توفر شبكة الإنترنت لديك والدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالاستعلام لكي تستطيع الحصول على جميع المعلومات والاستعلام عن سيارة برقم اللوحة السعودية.

خطوات الاستعلام عن سيارة برقم اللوحة السعودية

يمكنك الاستعلام عن سيارة برقم اللوحة من خلال منصة ابشر الإلكترونية وهي المنصة الأساسية والأفضل التي توفرها المملكة العربية السعودية لجميع المقيمين والمواطنين بها من أجل الاستعلام عن جميع الخدمات الحكومية المختلفة المتعلقة بها ومن الخدمات التي توفرها منصة أبشر هي خدمة الاستعلام عن سيارة برقم اللوحة السعودية ويمكنك أتباع الخطوات الآتية لمعرفة كيفية الاستعلام والحصول على جميع البيانات الهامة المتعلقة بالسيارة التي تريد شراؤها وهي:

قم بالتوجه إلي منصة أبشر الإلكترونية والدخول إلي حسابك الشخصي.

والدخول إلي حسابك الشخصي. بعد ذلك توجه إلى خيار الخدمات الإلكترونية التي يوفرها الموقع.

ستجد العديد من الخدمات التي يمكنك الاستعلام عنها قم بالدخول إلى خيار الاستعلام عن صلاحية التامين علي سيارة.

سيقوم الموقع بتوجيهك إلي صفحة كتابة البيانات قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة وأبرزها رقم لوحة السيارة.

بعد كتابة جميع البيانات بشكل صحيح قم بالاستعلام وستظهر لك جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بلوحة السيارة مع ظهور المخالفات المرتكبة اذا وجدت.

إذا كان هناك مخالفات مرورية يمكنك سدادها من خلال منصة أبشر أيضا بسهولة.

الاستعلام عن سيارة جديدة برقم اللوحة

هناك العديد من الخطوات المتاحة الأخرى التي يمكنك القيام بها للاستعلام عن سيارة جديدة أو مستعملة للاستعلام عن مخالفات اللوحة ومعرفة كل شيء يتعلق بها وهذه الطريقة ليست بشكل إلكتروني ولكن من خلال الاتصال برقم وإرسال جميع بيانات السيارة وأهمها رقم اللوحة ويمكنك أتباع الخطوات التالية لمعرفة الطريقة وكيفية القيام بها بشكل صحيح.