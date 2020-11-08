نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كنتاكي الرقم الموحد لطلب ألذ وجبات كنتاكي السعودية بالطريقة السحرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة كنتاكي الرقم الموحد السعودية يبحث عنه كل من يرغب في تناول وجبات كنتاكي السعودية الشهية، وخصوصًا من يريدون التعرف على أقرب فرع لهم في المملكة، فهناك العديد من الفروع من كنتاكي بها مثل فرع كنتاكي الرياض، أو فرع كنتاكي جدة وغيره، ويقدم كنتاكي مجموعة من العروض على وجبات الأفراد أو الوجبات العائلية التي تقدم سواء من خلال التوصيل حتى باب المنزل، أو من خلال تناول الوجبات في المطعم نفسه.

كنتاكي الرقم الموحد

إن كنت من محبي الدجاج الطازج المميز، أو دجاج البروستد، فيمكن التعرف على عروض كنتاكي الجديدة، واختيار الوجبة المميزة لك، سواء من خلال الوجبات الحارة، أو الوجبات الباردة، والساندوتشات، ووجبات الأطفال التي يوفرها كنتاكي أيضًا للزوار من كل مكان، وفي جميع الفروع، ويمكن التعرف على المزيد من خلال رقم كنتاكي الموحد: 920021111.

فروع كنتاكي السعودية

هناك العديد من الفروع لكنتاكي السعودية، ومن أشهرها الفروع الموجودة في:

كنتاكي الرياض: طريق الملك عبد الله.

كنتاكي أبها: يمكن الوصول إليه من خلال ليالي أبها للتسوق.

فرع جدة: البساتين.

منيو كنتاكي السعودية 2020 الوجبات الفردية

يمكن تناول أشهى وجبة كرسبي ستربس بمبلغ 24 ريال سعودي من كنتاكي.

كنتاكي يوفر وجبة دينر ميل بسعر يصل إلى 24 ريال سعودي.

وجبة الأرز ومعها قطع الدجاج على طريقة كنتاكي السحرية بسعر 24 ريال سعودي.

أما وجبة ماكس اكستريم في كنتاكي السعودية يصل سعرها إلى 27 ريال سعودي.

ساندوتشات كنتاكي السعودية 2020

وهناك أيضًا مجموعة من الساندوتشات التي يمكن الحصول عليها من خلال فروع كنتاكي السعودية، ومن أهم تلك الساندوتشات:

تشكن فيليه بسعر 13 ريال سعودي فقط.

بينما يصل سعر ساندوتش بيج فيلر الشهي الذي يعشقه الكبار والأطفال إلى 15 ريال سعودي.

ويوفر كنتاكي أيضًا ساندوتشات الزنجر سوبريم، وأيضًا ساندوتش بيج فيلر الشهي، الحار، بسعر يصل إلى 15 ريال سعودي، بينما وصل سعر ساندوتش مايتي زنجر إلى 17 ريال سعودي.

ومن خلال كنتاكي الرقم الموحد يمكن وجبات التوفير المميزة، التي يقدمها من أجل الأفراد والعائلات، وعلى رأسها سانوتش رويال بسعر يصل إلى خمسة ريال سعودي فقط، بينما وصل سعر وجبة التوستد تويستر في كنتاكي المملكة إلى 19 ريال سعودي.