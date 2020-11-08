البدء بتكريم أبطال مباردة “شكراً .. أبطال الأزمة” بالأحساء

الأحساء – جاسم العبود

برعاية من جمعية مكافحة السرطان الخيرية بالأحساء “تفاؤل” وفريق “الرؤية التطوعي”، بدأ تكريم أبطال مبادرة “شكراً .. أبطال الأزمة، وذلك لتكريم 3500 بطلاً وبطلة عملوا في أزمة جائحة كورونا، صباح اليوم الأحد الثامن من شهر نوفمبر 2020، في مقرات المؤسسات الحكومية المشاركة في مكافحة كورونا، والبالغ عددها (18) جهة حكومية ..

المبادرة انطلقت صباح اليوم من مقر فرع وزارة التجارة بالأحساء، بحضور المدير التنفيذي لجمعية مكافحة السرطان الخيرية الدكتور “فؤاد بن عبدالرحمن الجغيمان” ومدير فرع وزارة التجارة بالأحساء الأستاذ “سعود بن مهنا الخالدي” تم من خلالها تكريم موظفي فرع وزارة التجارة بالأحساء داخل مقر عملهم لما يبذلون من جهود استثنائية لمواجهة جائحة كورونا ..

وفي كلمة لمدير فرع وزارة التجارة بالأحساء “الخالدي” رحب في ها بالمبادرة، وقال: أن موظفي فرع وزارة التجارة بالأحساء يستحقون التكريم في هذه الأوقات العصيبة، وأن هذه المبادرة سوف تساهم في رفع الروح المعنوية لدى الموظفين، وفي نهاية كلمته شكر “الخالدي” جمعية مكافحة السرطان “تفاؤل” على هذه المبادرة وأبدى استعداد الفرع للتعاون مع الجمعية ..

ومن جانبه المدير التنفيذي لجمعية مكافحة السرطان الخيرية بالأحساء “الجغيمان” شكر أبطال الأزمة وكل من شارك في مكافحة فيروس كارونا، وأضاف “الجغيمان” بأن هذه المبادرة عربون شكر وتقدير لكل من ضحى بوقته وماله وجهده، وهي عبارة عن رسالة من جمعية “تفاؤل” وفريق “الرؤية التطوعي” لما قدمه هؤلاء الأبطال لمكافحة هذا الفايروس، ولهم منا الدعاء ونشكرهم ونسأل الله أن يحفظنا وإياهم ويحفظ بلادنا وولاة أمرنا من كل سوء أنه على كل شيء قدير ..

الجدير بالذكر أنه تم تدشين مباردة “شكرا .. أبطال الأزمة” في فندق “مكان” بمدينة المبرز في الواحد والعشرين من شهر سبتمر المنصرم، بحضور قادة القطاعات الصحية والعسكرية والمدنية في المحافظة ..