نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مزايا للعمالة الوافدة بعد إلغاء نظام الكفالة رسميا بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مزايا للعمالة الوافدة بعد إلغاء نظام الكفالة في السعودية يعتبر من اهم القرارات التي اتخذتها السعودية خلال أيام حيث أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي بصددها تلغى نظام الكفالة التي استمر كثيرا، وكان يعمل نظام الكفيل في بعض الأحيان بالضغط على العامل وسوء المعاملة أو وجود بعض القيود التي تحد من حرية تغيير الوظائف أو مغادرة المملكة دون أذن الكفيل لذلك قامت المبادرة بإلغاء ذلك وتحسين أوضاع العامل،كمان يوجد للمبادرة 3خدمات رئيسيه وهى خدمة التنقل الوظيفي وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي،وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن قوانين محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية على أن تدخل المبادرة حيز التنفيذ في شهر مارس المقبل من عام 2021م لينهى بذلك نظام استمر نحو اكثر 72 عام.

مزايا إلغاء نظام الكفالة

انخفاض معدل البطالة بين السعودين إذ كان المواطن السعودي المتضرر الأول من نظام الكفيل الذي أعطى مزايا للوافد لدى أصحاب الأعمال على حساب المواطن فهناك الكثير من الوظائف التي يبعد عنها المواطن السعودي بسبب رداءة وسوء العمل وانخفاض الأجور مما جعل الكفيل أسناد هذه الوظائف للعمالة الوافدة وتكبير العمل. القضاء على السوق السوداء لبيع التأشيرات ويعد ذلك من اكثر عيوب نظام الكفيل الذي أدي إلى تفشى ألسوق السوداء للبيع التأشيرات مما عمل على كثر الوافدين بشكل كبير دون النظر إلى مصلحة وحال المملكة وذلك أدي إلى انخفاض الأجور وسوء المعاملة وظهور التستر التجاري. تحسين إنتاجية الوافدين للأصحاب الكفاءات عمل على تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وصاحب العمل من خلال التعديل على لوائح وأنظمة العمل أدي إلى حرية تغير الوظيفة والخروج والدخول وزيادة إنتاجيتهم في سوق العمل وجذب العمالة المهارة. جذب العمالة المهنية بعد أن كان نظام الكفيل يستقبل أي عمالة غير مهنية من خلال الشركات أو المستثمرين أدت لانخفاض إنتاجية العامل فإلغاء نظام الكفالة من شأنه رفع إنتاجية العمالة الوافدة والتي تعتمد على الكفاءات . التنافس بين المواطن السعودي والوافد يكون المواطن السعودية ملتزم اكثر من الوافد إذا كانت العلاقة بينة وبين صاحب العمل بخلاف الوافد الذي يمكن الخروج خارج البلاد والإخلال ببنود العقد الموقع معه، وهو ما يمثل الميزة الخامسة التي سيجنيها الاقتصاد السعودي. القضاء على بعض التحديات وحلها عدم التزام بعض أصحاب العمل بحقوق العامل الذي يأثر بشكل سلبي على الإنتاج ومن المتوقع تطوير اللوائح والأنظمة المعدلة لضمان حقوق الوافدين. دعم مرونة سوق العمل في المملكة ينقسم إلى محورين رئيسيين، يتضمن كل منهما العديد من المؤشرات الفرعية. الأول هو محور الهيكليات ويتضمن المؤشرات المتعلقة بالتركيبة السكانية والثاني وهو محور السياسات والمؤشرات المتعلقة بالتعليم والمهارات والعمالة والابتكار والتكنولوجيا. استقطاب أصحاب الكفاءات والتخصصات الدقيقة الذين يرفضون نظام الكفالة فيظل ارتفاع الطلب عليهم في العديد من الدول التي لا تطبق نظام الكفالة، إذ يشكل إصلاح هيئة العمل لاستقطاب الكفاءات سواء المحلية أو الأجنبية إلى جذب هذه العمالة.

ولجدير بالذكر إن نظام إلغاء الكفالة سوف يخدم ويجذب كثير من العمالة الوافدة إلى المملكة وحل مشكلة تسليم الأجور للعاملين والتي سجلت 1.2 مليون حالة تأخير،، وأيضا رفع سوق الكفاء للعمالة المهارة التي سوف تخدم المملكة في كافة المجالات وينتظر الجميع بفارغ الصبر تنفيذ القرار فى 2021 .