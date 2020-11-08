نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصندوق العقاري استعلام بالسجل المدني و رقم الهوية في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الصندوق العقاري استعلام بالسجل المدني ، أثناء سعي العديد من الشباب السعودي، للوصول إلى أهدافهم عبر الحصول على العديد من الفرص التنموية، من خلال الطرق المشروعة للحصول على الوحدات السكنية داخل السعودية، اتجه أغلب الشباب للتعامل مع الصندوق العقاري في السعودية، وكذلك برنامج القرض العقاري المقدم من هذا الصندوق، والاستفادة من الخدمات الإلكترونية التابعة لصندوق التنمية العقاري، بما يحقق تلك الأهداف.

الصندوق العقاري استعلام بالسجل المدني

صندوق التنمية العقاري في السعودية، هو أحد أهم المؤسسات الموجودة داخل المملكة، ولا يسعى لتحقيق أهداف ربحية، وإنما تأسس بهدف توفير المساعدات المختلفة للمواطنين السعوديين، بتقديم يد العون في توفير السكن والمأوى لأبناء المملكة، وكذلك إتاحة العديد من الفرص الاستثمارية لهم.

ويمكن لأي مشترك أو عضو في الصندوق، الاستعلام عن الصندوق، ومتابعة كل ما يتعلق ببياناته ومعاملاته إلكترونيًا، وهي ليست الخدمة الإلكترونية الوحيدة من نوعها، بل يمكنك أيضًا إجراء استعلام عن بلاغ هروب وافد إلكترونيًا.

خطوات الاستعلام بالسجل المدني لصندوق التنمية

اذهب إلى الموقع الرسمي لصندوق التنمية العقاري. قم بتسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور. أدخل الرمز المرئي الذي ظهر على الشاشة أمامك. اضغط على أيقونة الاستعلام. قم بملء بياناتك بدقة، وراجعها جيدًا قبل تسليم الطلب. أدخل رقم السجل المدني الخاص بك. انتظر ظهور رسالة القبول، ثم قم باستكمال طلب الحصول على قرض برنامج تمويل الصندوق العقاري. يمكنك أيضًا إجراء استعلام الصندوق العقاري، باستخدام رابط بوابة النفاذ الوطني الموحد.

الاستعلام عن صندوق التنمية العقاري برقم الهوية

يمكنك إجراء استعلام عن الصندوق العقاري برقم الهوية، من خلال الخطوات البسيطة التالية:

قم بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق التنمية العقاري. اضغط الاستعلام عن المستفيدين. اضغط استعلام من الموقع مباشرة. أدخل رقم الهوية لمعرفة النتيجة.

اخلاء طرف من صندوق التنمية العقاري

يمكنك عمل اخلاء طرف من صندوق التنمية العقاري، خلال فترة من 7 إلى 10 أيام، عقب الانتهاء من سداد الالتزامات المرتبط بها مع الصندوق، وهي خطوة مهمة تساعدك في الحصول على تمويلات يسيرة من جهات أخرى، سواء كانت قروض من البنوك في السعودية، مثل قرض كنف الضمان الاجتماعي أو تمويل شخصي من سلفة، وغيرها من التمويلات.

خطوات اخلاء طرف صندوق التنمية العقاري

اذهب إلى موقع بنك التنمية الاجتماعية. في الخانة المخصصة، ضع رقم الهوية. ضع تاريخ ميلادك بالطريقة الهجرية. ضع الأرقام الموجودة بالرمز المرئي، لإثبات أنك لست روبوتًا. قم بالضغط على أيقونة الاستعلام، وسوف تظهر أمامك بينات إخلاء الطرف قم بطباعتها.

تحديث البيانات في صندوق التنمية العقاري

يمكنك بكل سهولة تحديث بياناتك، في صندوق التنمية العقاري، بكل سهولة ومن خلال اتباع خطوات بسيطة، يمكنها أن تسهم في مساعدتك، لتحديث البيانات الشخصية في الصندوق، وذلك إلكترونيًا كما يلي:

اذهب إلى موقع صندوق التنمية العقاري الرسمي.

قم باختيار خدمة خدمة المواطنين من الأيقونة الظاهرة على الشاشة أمامك.

قم باختيار أيقونة تحديث بيانات شخصية.

قم بكتابة اسمك المسجل به.

أدخل كلمة المرور الخاصة بك.

قم باختيار دخول.

اكتب رقم السجل المدني الخاص بك.

اكتب تاريخ ميلادك.

أدخل الرمز المرئي الموجود على الشاشة.

قم باختيار التحقق من البيانات.

لا تتردد في الانتفاع بخدمات الصندوق، وكل ما يمكنك الانتفاع به من خلاله، بأبسط الطرق والتسهيلات سواء في مسألة الحصول على وحدة سكنية، أو تمويل لبناء السكن ذاتيًا، وغيرها من الوسائل التي يوفرها لك الصندوق. وبتلك الخطوات البسيطة، يمكنك معرفة ما ترغب سواء بالاستعلام عن الصندوق العقاري استعلام بالسجل المدني أو رقم الهوية.