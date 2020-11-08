نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح باب التسجيل فى منصة مسار الترقيات للتقديم علي الترقيات في المقال التالي

عمر شويل - جدة فتح باب التسجيل فى منصة مسار الترقيات: سوف تفتح منصة مسار الترقيات باب التقديم علي الترقيات لمن هم فى المرتبة العاشرة فما تحت، من يوم الأربعاء المقبل وذلك كما تم فى الجدولة الزمنية التي أعلنت عنها في وقت سابق وزارة الموارد البشرية.

شروط الترقية من المرتبة العاشرة الي المرتبة الحادية عشرة منصة مسار الترقيات

من شروط الترقية من المرتبة العاشرة الي المرتبة الحادية عشرة، إتمام سنتين فى المرتبة الحالية، ولا يتطلب ذلك فى حالة الترقية الإستثنائية وفق شروط المادة 54 من اللائحة ولا تخضع للمفاضلة ولكن يتم ترقية الموظف حسب ما يقررة الوزير المختص

شروط الترقية الإستثنائية

كما ذكرنا أعلاة فى نص المادة أنة يجوز بموافقة الوزير المختص ترقية الموظف ترقية استثنائية على وظيفة شاغرة لمرتبتين أعلي من المرتبة المثبت عليها ولكن تتم الترقية عبر الشروط الأتية:

أن يتوفر لدي الموظف الحد الأدني من المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة التي سيتم ترقيتة إليها. أن يكون الموظف قد حصل نتيجة تقويم أداء وظيفي فى السنة الأخيرة لا يقل عن تقدير ممتاز او ما يعادلة. أن لا يتجاوز عُمر الموظف التي سيتم ترقيتة عن 55 سنة. أن يكون قد تم سنة بالمرتبة التي هو فيها والتي يريد الترقية منها. أن لا يتجاوز عدد من يرقون فى السنة المالية عن نسبة (1%) من عدد الوظائف الخاضعة لسلم رواتب الموظفين العام فى الجهة، وأن لا يتجاوز 50 موظفاً فى السنة. أن تتم الترقية من خلال لجنة يرأسها من يختارة الوزير المختص وعضوية من يراه علي أن يكون من بينهم المسؤول عن الموارد البشرية فى الجهة والمسؤول عن الشؤون المالية فيها، وممثل من وزارة الخدمة المدنية، وتعتمد الترقية بقرار من الوزير المختص.

موعد التقديم علي الترقيات فى منصة مسار

تفتح وزارة الموارد البشرية ووزارة التنمية البشرية باب التقديم على الترقيات فى منصة مسار الترقيات للمراتب العاشرة فما تحت وذلك للذين تتوفر فيهم شروط الترقية، وذلك لما جاء بالمادة (52) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية ووفقاً للمعايير المعتمدة سابقاً، وعلي أن يبدأ التقديم علي الترقيات من خلال منصة مسار من خلال الفتره من 25/3/1442 هجري الي 1/4/1442 هجري.