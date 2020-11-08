نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متي سيتم انخفاض سعر الذهب بالسعودية شامل أسعار الذهب اليوم بيع وشراء بالريال السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة انخفاض سعر الذهب بالسعودية قد بات ملف الذهب أكثر تعقداً مع زيادة تواجد فرضه على ساحتين الاستثمار والمال عالمياً وسعودياً، كما أصبح السؤال الأكثر انتشاراً عن ملف الذهب بالأسواق السعودية، ويعتبر الذهب من أهم المجوهرات التي يحب شرائها الكثير من المواطنين في المملكة السعودية ويرغبون بشدة خفض سعر الذهب في السعودية.

سعر جرام الذهب بالسعودية

نوضح لكم اليوم أسعار الذهب اليوم وفقاً بالنتائج التي تتابعها بورصة الذهب السعودية مع موعد انخفاض سعر الذهب فى السعوديه لسعر الجرام بدون مصنعية بالتوازي بشكل مباشر لسعر الذهب عالمياً ولكن السعر في السعودية سوف يكون بالريال السعودي وتكون أسعار الذهب بالمملكة كالتالي:

سعر الذهب عيار 24 جرام 235.26 ريال سعودي.

سعر الذهب عيار 22 جرام 215.97 ريال سعودي.

سعر الذهب عيار 21 جرام 205.85 ريال سعودي.

سعر الذهب عيار 18 جرام 176.45 ريال سعودي.

سعر بيع الذهب اليوم بالسعودية

يختلف سعر بيع الذهب اليوم بالمصنعية من مكان إلى أخر ومنها الآتي:

سعر بيع الذهب بالمصنعية عيار 24 جرام من 229 – 232 ريال سعودي.

سعر بيع الذهب بالمصنعية عيار 22 جرام من 245 – 265 ريال سعودي.

سعر بيع الذهب بالمصنعية عيار 21 جرام من 235 – 255 ريال سعودي.

سعر بيع الذهب بالمصنعية عيار 18 جرام من 205 – 230 ريال سعودي.

بكم أونصة الذهب بالسعودية