نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض المرابحة بدون تحويل الراتب وأقساط مجدولة حتى 5 سنوات من شركة مرابحة مرنة في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض المرابحة بدون تحويل الراتب من أهم الحلول التمويلية التي تقدمها شركة مرابحة مرنة للأفراد داخل المملكة العربية السعودية،حيث صممت الشركة منتجاتها التمويلية حتى تستطيع تلبية الاحتياجات المالية المختلفة للعملاء من كافة الشرائح الأقتصادية المختلفة،كما تتيح الشركة للعملاء إمكانية الحصول على العروض التمويلية المتنوعة من خلال خطوات سهلة ومتطلبات ومستندات بسيطة بالإضافة إلى سرعة في تنفيذ طلب التمويل ومرونة في خيارات السداد المتاحة للعميل والتي تلائم كافة الإلتزامات المالية للعميل.

قرض المرابحة بدون تحويل الراتب

تقدم شركة مرابحة مرنة قرض شخصي بدون تحويل الراتب وخيارات للسداد متنوعة وأقساط مجدولة حتى 60 شهر كما يمكن أن يصل قيمة مبلغ التمويل الشخصي حتى 250 ألف ريال سعودي،كما تتيح الشركة للعملاء فرصة التقديم على طلب قرض المرابحة بدون تحويل الراتب من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة على الإنترنت والتسجيل على رابط القرض الشخصي من شركة مرابحة مرنة وتعبئة كافة البيانات المطلوبة لاستكمال طلب القرض،وفى هذا المقال من خلال موقع ثقفنى سوف نتعرف على أهم مميزات التمويل الشخصي والتي تقدمها الشركة للعملاء.

قرض شخصي مطابق لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. الموافقة الفورية من الشركة على طلب التمويل الشخصي. لا يحتاج هذا القرض إلى تحويل الراتب الشهرى للعميل. مدة سداد قيمة القرض يمكن أن تصل حتى 60 شهر. قرض شخصي بمبالغ مالية تبدأ من 5000 ريال وحتي 250 ألف ريال سعودي.

شروط الأستفادة من القرض الشخصي من شركة مرابحة مرنة

الراتب الشهري للمتقدم الذي يعمل في القطاع الحكومي لا يقل عن 3000 ريال سعودي.

المتقدم الذي يعمل في القطاع الخاص يشترط ألا يقل الراتب الشهري له عن 6000 ريال سعودي.

يجب أن يكون الشخص المتقدم يعمل في القطاع الحكومي أو الشركات الكبري المعتمدة لدي شركة مرابحة مرنة.

عمر المتقدم لا يقل عن 18 سنة.

إذا كان المتقدم يعمل في القطاع الحكومي أو شبة الحكومي فيجب ألا تقل مدة الخدمة عن شهر واحد.

فترة الخدمة في العمل يجب ألا تقل عن سنة إذا كان المتقدم يعمل في القطاع الخاص.

الوثائق والمستندات المطلوبة