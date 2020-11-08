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عمر شويل - جدة تبذل الإدارة العامة للمرور السعودي، جهدا كبيرا في توضيح كافة القوانين التي تهم المواطن السعودي من أصحاب المركبات بالمملكة، حتى يكون المواطن بشكل دائم على دراية تامة بها مما يساعده على اتباع القواعد و الالتزام بها حتى لا يقع تحت طائلة المخالفات، إضافة الى مساعدته في الحفاظ على حقوقه دون التعدي على الأخرين، وذلك عبر منصة الحساب الرسمي لإدارة المرور السعودي على موقع التغريدات ” تويتر”، و الذي سبق وكشف عما هي الشروط المطلوبة حتى يمكن نقل لوحة مركبة إلى مركبة أخرى والإجراءات التي يتبعها المواطن في حالة سرقة لوحة مركبته أو فقدها، واليوم ومع قرب تطبيق مخالفة جديدة و هي مخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة، فقد خرج الحساب الرسمي بتوضيح العقوبة الخاصة بهذه المخالفة والتي سوف نوضحها معكم من خلال السطور التالية.

ما هي قيمة مخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة ؟ المرور السعودي يجيب

وقد أوضح الحساب الرسمي لإدارة المرور السعودي، عن بدء العد التنازلي لتطبيق عملية الرصد الآلي للمخالفة الجديدة ، وهي : “عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق”، وذلك في كلا من المدن الآتية ،وهي: العاصمة السعودية “الرياض “و مدينة الدمام ، إضافة الى مدينة جدة، حيث سيتم تطبيق المخالفة بصورة فعلية في كلا من المدن المذكورة أعلاه بعد 3 أيام.

وقد نشر الحساب الرسمي لإدارة المرور، عدة من الجداول الخاصة بلائحة الجزاءات والمخالفات المرورية، كشفت من خلالها عن قيمة مخالفات عدم الالتزام بالمسارات المحددة على الطريق، والتي سوف تتراوح قيمتها فيما بين 300 ريال و500 ريال سعودي.

من ناحية أخرى فقد أكدت الإدارة العامة للمرور السعودي، على أن عملية الرصد التي سوف تقوم بها في مراقبة مخالفة عدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطريق، سيتم فيها استخدام أحدث أجهزة التقنية الذكية والتي قامت بتطوريها وتحديثها الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل “تحكم” ،وتلك الأجهزة سوف تعمل على رصد جميع المركبات التي تقوم بمخالفة المسارات ثم تعمل على تصويرها.

جدير بالذكر أن الإدارة العامة للمرور السعودي، قد كشفت أن عدم التزام قائدي المركبات بحدود المسارات المحددة على الطرق، أصبح يعتبر من المخالفات المرورية التي يجب دفع غرامة عليها لكونها تعمل على تعطيل حركة السير، إضافة إلى أن عدم الالتزام يعمل على تعريض حياة الآخرين من قائدي المركبات الآخرين إلى الخطر، كما أن استخدام التقنية و الرصد الآلي لمثل هذه الأنواع من المخالفات المرورية ، يساعد في الحفاظ على سلامة أرواح مرتادي الطريق.