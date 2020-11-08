كيفية حساب راتب التقاعد بالطريقة الجديدة2020

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عمر شويل - جدة حساب راتب التقاعد الأخير التي قد تم الوصول له من قبل صاحب العمل قبلل أن يتم الموافقة على تقاعده، وقد تهتم الحكومة السعودية على أن تزيد الرواتب التي تتعلق بالمعلمين وبزيادة كافة الرواتب التقاعدية، من أجل مساعدة المعلمين وتمكنهم من التغلب على كافة ظروف المعيشة الصعبة، وعلى تحسن الوضع المادي لكافة المعلمين، كما أن اللائحة الجديدة يوجد بها عدد من البنود والهدف منها زيادة كفاءة التعليم، ونحن اليوم من خلال موقعنا هذا سوف نتعرف على كيفية حساب راتب التقاعد. كيفية حساب راتب التقاعد العسكري والمدني نقوم بتحديد نظام التقاعد العسكري على أن تكون مدة الخدمة القانونية للجنود والضباط والأفراد عن 35 عام، وكانت الخدمة والتمديد منتظمين، كما أنه يحق له أن يصرف معاش راتب التقاعد الأساسي والنهائي على حسب درجته التقاعدية.

ولكن إذا تحاوزت مدة الخدمة عن 35 عام وكانت بعض التمديدات غير منتظمة، فيقوم بصرف نفس المعاش التقاعدي منها آخر تمديد منتظم للراتب الأساسي له، وديوان التقاعد العام برد مدة التمديد الغير المنتظمة وله الكثير من المزايا للتقاعد المتقطعة من الراتب 9%.

عندما يتم دفع المعاش التقاعدي بين تضمين مدة الإيداع بنطاق الخدمات التي تشمل ساعات العمل ولن يتم تقديم الخدمة عند الغياب عن العمل والاجازات الغير مدفوعة الأجر وكذلك الخدمات الغير منتظمة.

أما المعاشات الغير رسمية غير قابلة للاستيراد باستثناء من يستمرون بالخدمة بعد الانتهاء من مدة التمديد العادية التي قد تصل إلى 29 يوم، وسوف يتم استبعاد جزء من الشهر بخارج نطاق الخدمة. البيانات المطلوبة لحساب راتب التقاعد يتطلب حساب راتب التقاعد الدخول عبر موقع الخدمة الالكترونية وادخال البيانات المطلوبة وهي:- اختيار نوع الخدمة اذا كانت (خدمة عسكرية-خدمة مدنيو)

اختيار الجنس ذكر او انثي

عدد سنوات واشهر الخدمة

دخول كم مقدار اخر راتب

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