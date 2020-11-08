8 ألف منتج مسجل في منصة “سابر” خلال شهر أكتوبر

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دوت الخليج – هناي بنت عبدالله – الرياض
أعلنت الهيئة السعودية للموصفات والمقاييس والجودة، عن تسجيل أكثر من (68) ألف منتج استهلاكي في منصة سابر الإلكترونية، فيما بلغ عدد شهادات المطابقة المسجلة (24) ألف شهادة، بالإضافة إلى (39) ألف شهادة مطابقة الإرسالية، وذلك خلال شهر أكتوبر فقط.
وأوضحت “المواصفات السعودية” أنه منذ إطلاق المنصة تم تسجيل أكثر من (1,300,000) منتج محلي ومستورد، وأكثر من (400) ألف شهادة مطابقة الإرسالية من خلال (32) ألف تاجر.
وَبَيَّنْت الهيئة أن منصة سابر الإلكترونية تسهل على المستفيدين من الموردين وأصحاب المصانع المحلية الوصول إلى جهات تقويم المطابقة المعتمدة لديها حول العالم للحصول على شهادات المطابقة والإرسالية المطلوبة، وتسجيلها في منصة سابر من بلد المنشأ لتسهيل وتسريع إجراءات دخول المنتجات إلى السوق السعودي مما يؤدي إلى تقليص الوقت المستغرق في عملية المطابقة إلكترونياً بكل سهولة ويسر.
ودعت ” الموصفات السعودية ” أصحاب المنشآت التجارية إلى الدخول على الموقع الإلكتروني لمنصة سابر والتعرف أكثر على الخدمات الجديدة وتسجيل المنتجات عبر Saber.sa ، مشيرة إلى أن تطوير منصة سابر الإلكترونية تم بالتعاون مع الشريك التقني شركة ثقة وفق أعلى معايير الكفاءة ، للمضي قدماً نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 بالتحول الرقمي .
يذكر أنه تم ربط منصتي ” سابر ” و” فسح ” في الفترة السابقة لتسهم عملية الربط في تقليص مدة فسح الشحنات في المنافذ الجمركية، و تسريع الإجراءات وتقليل التكاليف الكلية على المنشآت التجارية، لتمكين المستفيد أثناء استخراج البيان الجمركي التحقق من شهادة مطابقة الإرسالية بشكل آلي.
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